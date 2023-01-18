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АНАЛІТИКА

МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 р на 160 тис. б/д

 

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило на 160 тис. б/д прогноз зростання попиту на нафту в 2023 році, випливає із щомісячного звіту агентства.

Так, аналітики зберегли оцінку попиту в 2021 році на рівні 97,67 млн б/д, оцінку за підсумками 2022 року порівняно з грудневим звітом знижено на 80 тис. б/д - до 99,85 млн б/д, а прогноз на 2023 рік скоригований у бік збільшення на 120 тис. б/д - до 101,87 млн б/д. Таким чином, у 2023 році МЕА очікує зростання попиту на нафту у світі на 1,87 млн б/д проти 1,71 млн б/д місяцем раніше.

Експерти агентства знизили оцінку попиту на нафту в першому кварталі 2023 року - на 90 тис. б/д, до 99,65 млн б/д, але підвищили на всі наступні: на 170 тис. б/д - у другому кварталі, до 100 ,81 млн б/д; на 140 тис. б/д - у третьому, до 102,86 млн б/д; на 110 тис. б/д - у четвертому, до 103,51 млн б/д.

Агентство зазначає, що більше половини приросту буде забезпечено Китаєм після скасування коронавірусних обмежень.

"Оскільки попит на нафту в Китаї повертається до зростання, країна обов'язково наздожіне Індію цього року як світового лідера зі зростання попиту на нафту. Ми переглянули прогноз збільшення попиту на нафту в Китаї на 40 тис. б/д - до 850 тис. б/ с", - повідомляється у звіті.

Світові комерційні запаси нафти в листопаді зросли на 79,1 млн. барелів, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2021 року. Зростання обумовлено збільшенням запасів у країнах, що не входять до ОСЕР, на 43,9 млн. барелів, а також зростанням обсягів нафти в танкерах на 38,1 млн. барелів. Запаси в країнах ОЕСР склали 2,779 млрд барелів, що на 37,1 млн барелів більше, ніж роком раніше, але на 125,9 млн барелів менше від середнього показника за п'ять років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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