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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС продовжує впевнено дешевшати

 

Середня ціна на скраплений газ станом на 17 січня ц.р. у мережах АЗС зменшилась на 0,11 грн/л — до 28,15 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО, WOG і Shell автогаз здешевшав на 0,14 грн/л, 0,03 грн/л і 0,03 грн/л, до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.

Мережі АЗК BVS, «Рур груп», «Укрнафта» й інші залишили ціну на попередньому рівні (див. табл.).

При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Shell, яка й за вихідні скинула таку ж суму, найбільше – на 1,0 грн/л – на станціях «Овіс».

Найбільша ціна, прямуючи низхідним вектором, перетнула позначку в 29 грн/л, й наразі найдорожче – 28,99 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, найдешевше – 25,25 грн/л – у мережі «Авантаж 7», яка утримує свою ціну на попередньому рівні.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 16 на 17 січня, грн/л

Компанія

LPG

17.01.23

Зм.

Neftek

28,99

0,00

BVS

28,79

0,00

Автотранс

28,78

0,00

WOG

28,60

-0,03

Рур груп

28,50

0,00

ОККО

28,49

-0,14

Овіс

28,49

-1,00

Shell

28,38

-0,02

U.GO

28,14

-0,74

SOCAR

28,11

0,00

VostokGaz

27,99

-0,80

Укрнафта

27,95

0,00

VST

27,90

0,00

Катрал

27,77

0,00

БРСМ-Нафта

27,69

-0,16

Авіас

27,49

0,00

UPG

27,26

0,00

Chipo

27,05

-0,32

Motto

26,98

0,00

AMIC

26,79

-0,20

KLO

26,79

-0,18

Mango

26,61

-0,98

Авантаж 7

25,25

0,00

Середня ціна в Україні

28,15

-0,11
За матеріалами: EnKorr
 

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