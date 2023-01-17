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Автогаз на АЗС продовжує впевнено дешевшати
15:46 17.01.2023 |
Середня ціна на скраплений газ станом на 17 січня ц.р. у мережах АЗС зменшилась на 0,11 грн/л — до 28,15 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО, WOG і Shell автогаз здешевшав на 0,14 грн/л, 0,03 грн/л і 0,03 грн/л, до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.
Мережі АЗК BVS, «Рур груп», «Укрнафта» й інші залишили ціну на попередньому рівні (див. табл.).
При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Shell, яка й за вихідні скинула таку ж суму, найбільше – на 1,0 грн/л – на станціях «Овіс».
Найбільша ціна, прямуючи низхідним вектором, перетнула позначку в 29 грн/л, й наразі найдорожче – 28,99 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, найдешевше – 25,25 грн/л – у мережі «Авантаж 7», яка утримує свою ціну на попередньому рівні.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 16 на 17 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
17.01.23
|
Зм.
|
Neftek
|
28,99
|
0,00
|
BVS
|
28,79
|
0,00
|
Автотранс
|
28,78
|
0,00
|
WOG
|
28,60
|
-0,03
|
Рур груп
|
28,50
|
0,00
|
ОККО
|
28,49
|
-0,14
|
Овіс
|
28,49
|
-1,00
|
Shell
|
28,38
|
-0,02
|
U.GO
|
28,14
|
-0,74
|
SOCAR
|
28,11
|
0,00
|
VostokGaz
|
27,99
|
-0,80
|
Укрнафта
|
27,95
|
0,00
|
VST
|
27,90
|
0,00
|
Катрал
|
27,77
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,69
|
-0,16
|
Авіас
|
27,49
|
0,00
|
UPG
|
27,26
|
0,00
|
Chipo
|
27,05
|
-0,32
|
Motto
|
26,98
|
0,00
|
AMIC
|
26,79
|
-0,20
|
KLO
|
26,79
|
-0,18
|
Mango
|
26,61
|
-0,98
|
Авантаж 7
|
25,25
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,15
|
-0,11
|
|
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