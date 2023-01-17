Автогаз на АЗС продовжує впевнено дешевшати

Середня ціна на скраплений газ станом на 17 січня ц.р. у мережах АЗС зменшилась на 0,11 грн/л — до 28,15 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО, WOG і Shell автогаз здешевшав на 0,14 грн/л, 0,03 грн/л і 0,03 грн/л, до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.

Мережі АЗК BVS, «Рур груп», «Укрнафта» й інші залишили ціну на попередньому рівні (див. табл.).

При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Shell, яка й за вихідні скинула таку ж суму, найбільше – на 1,0 грн/л – на станціях «Овіс».

Найбільша ціна, прямуючи низхідним вектором, перетнула позначку в 29 грн/л, й наразі найдорожче – 28,99 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, найдешевше – 25,25 грн/л – у мережі «Авантаж 7», яка утримує свою ціну на попередньому рівні.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 16 на 17 січня, грн/л