Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Ціни на пальне знижуються другий день поспіль
12:43 17.01.2023 |
У вівторок, 17 січня, порівняно із понеділком, 16 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,3-0,5% до 27,89-54,60 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,5% із 51,02 гривні за літр до 50,76 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,4% із 54,82 гривень за літр до 54,60 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,3% із 27,98 гривні за літр до 27,89 гривні за літр.
Ціни на заправках 17 січня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,29
|
53,79
|
26,79
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
28,49
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
28,38
|
Середнє значення
|
50,76
|
54,60
|
27,89
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Автогаз на АЗС продовжує впевнено дешевшати
|Бізнес очікує девальвацію гривні до 42,6 грн/$, уповільнення інфляції до 23,3% - опитування НБУ
|Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро
|Кінець транзиту. Як працюватиме газотранспортна система України без російського газу
|Ціни на пальне знижуються другий день поспіль
|Нафта вагається на тлі слабких економічних даних Китаю, зберігаючи надії на 2023 рік
Бізнес
|Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny
|Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception