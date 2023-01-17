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АНАЛІТИКА

Ціни на пальне знижуються другий день поспіль

 

У вівторок, 17 січня, порівняно із понеділком, 16 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,3-0,5% до 27,89-54,60 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,5% із 51,02 гривні за літр до 50,76 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,4% із 54,82 гривень за літр до 54,60 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,3% із 27,98 гривні за літр до 27,89 гривні за літр.

Ціни на заправках 17 січня, гривні/літр:

Мережа АЗС

Євро-95

Євродизель

Газ

КЛО

50,29

53,79

26,79

Окко

51,00

55,00

28,49

WOG

51,00

55,00

28,38

Середнє значення

50,76

54,60

27,89
За матеріалами: Українські Новини
 

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