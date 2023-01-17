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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціна на автогаз на АЗС продовжує падати

 

Середня ціна на скраплений газ упродовж вихідних (із 14 по 16 січня ц.р.) у мережах АЗС у середньому зменшилась на 0,14 грн/л — до 28,26 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО, Socar і Shell автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 1,0 грн/л і 0,02 грн/л, до 28,63, 28,11 і 28,40 грн/л відповідно.

Neftek і Rodnik знизили ціни на 50 коп./л.

Мережі АЗК «Овіс», BVS, WOG, «Рур груп» та інші залишили ціну на попередньому рівні (див. табл.).

При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Shell, найбільше – на 1,0 грн/л – на станціях Socar.

Наразі найдорожче – 29,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі «Овіс», де ціна упродовж вихідних не змінювалася, найдешевше – 26,97 грн/л – у мережі KLO, яка скинула за вихідні 92 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 14 по 16 січня, грн/л

Компанія

LPG

16.01.23

Зм.

Овіс

29,49

0,00

Neftek

28,99

-0,50

Rodnik

28,99

-0,50

U.GO

28,88

-0,46

BVS

28,79

0,00

Автотранс

28,78

0,00

ОККО

28,63

-0,09

WOG

28,63

0,00

Рур груп

28,50

0,00

Shell

28,40

-0,02

SOCAR

28,11

-1,00

Укрнафта

27,95

0,00

VST

27,90

0,00

БРСМ-Нафта

27,85

-0,15

Катрал

27,77

-0,20

Mango

27,59

-0,31

Авіас

27,49

-0,44

Chipo

27,37

0,00

UPG

27,26

0,00

AMIC

26,99

-0,70

Motto

26,98

-0,80

KLO

26,97

-0,92

Авантаж 7

25,25

-0,40

Середня ціна в Україні

28,26

-0,14
За матеріалами: EnKorr
 

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