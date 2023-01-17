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Ціна на автогаз на АЗС продовжує падати
15:45 16.01.2023 |
Середня ціна на скраплений газ упродовж вихідних (із 14 по 16 січня ц.р.) у мережах АЗС у середньому зменшилась на 0,14 грн/л — до 28,26 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО, Socar і Shell автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 1,0 грн/л і 0,02 грн/л, до 28,63, 28,11 і 28,40 грн/л відповідно.
Neftek і Rodnik знизили ціни на 50 коп./л.
Мережі АЗК «Овіс», BVS, WOG, «Рур груп» та інші залишили ціну на попередньому рівні (див. табл.).
При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Shell, найбільше – на 1,0 грн/л – на станціях Socar.
Наразі найдорожче – 29,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі «Овіс», де ціна упродовж вихідних не змінювалася, найдешевше – 26,97 грн/л – у мережі KLO, яка скинула за вихідні 92 коп./л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 14 по 16 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
16.01.23
|
Зм.
|
Овіс
|
29,49
|
0,00
|
Neftek
|
28,99
|
-0,50
|
Rodnik
|
28,99
|
-0,50
|
U.GO
|
28,88
|
-0,46
|
BVS
|
28,79
|
0,00
|
Автотранс
|
28,78
|
0,00
|
ОККО
|
28,63
|
-0,09
|
WOG
|
28,63
|
0,00
|
Рур груп
|
28,50
|
0,00
|
Shell
|
28,40
|
-0,02
|
SOCAR
|
28,11
|
-1,00
|
Укрнафта
|
27,95
|
0,00
|
VST
|
27,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,85
|
-0,15
|
Катрал
|
27,77
|
-0,20
|
Mango
|
27,59
|
-0,31
|
Авіас
|
27,49
|
-0,44
|
Chipo
|
27,37
|
0,00
|
UPG
|
27,26
|
0,00
|
AMIC
|
26,99
|
-0,70
|
Motto
|
26,98
|
-0,80
|
KLO
|
26,97
|
-0,92
|
Авантаж 7
|
25,25
|
-0,40
|
Середня ціна в Україні
|
28,26
|
-0,14
|
|
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