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АНАЛІТИКА

Гурт нафтопродуктів: зниження цін прискорюється

 

На другому тижні року (з 6 по 13 січня) ціни на дизельне пальне й бензин продовжили зниження і за цей період просіли на 3 грн/л і 2,25 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Станом на 13 січня дизпальне знизилось до 45 грн/л, а в середньому з понеділка по п'ятницю ціна на ДП щодня знижувалася в середньому на 0,5 грн/л на день. При цьому торговельний діапазон на цей ресурс порівняно з 6 січня знизився на 2-3 грн/л, до 41-48 грн/л.

Найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні - 41-45 грн/л, а порівняно з минулою п'ятницею середня вартість тут знизилася на 3,5 грн/л, до 42,5 грн/л. У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 42,5-47 грн/л, при цьому середня ціна тут просіла всього на 2 грн/л, до 44,75 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули 2-3 грн/л (44-48 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 45,75 й 46,25 грн/л відповідно.

Водночас ситуація з бензинами значно покращилася, кількість пропозицій цього ресурсу суттєво збільшилася, що й сприяло зниженню ціни на високооктан цього тижня. Гуртові партії А-95 пропонувалися в ринок у п'ятницю в діапазоні 39-46 грн/л, а порівняно з 6 січня торговельний коридор просів на 1,5-2 грн/л.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 39-44 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 42-46 грн/л.

Бензин А-92 за тиждень знизився на 4 грн/л, до 40 грн/л, проте кількість пропозицій цього ресурсу на ринку можна перелічити на пальцях однієї руки.

«На ринку зараз бензином і ДП торгують усі, ринок перелитий, що й тягне ціну вниз», - зазначив один зі співрозмовників enkorr. Він також додав, що поправки на нафтопродукти на зовнішніх ринках теж почали знижуватися у зв'язку з тим, що й у Європі спостерігається деякий профіцит пального.

Наприкінці тижня «гуртова» хвиля зниження докотилася й до АЗС - ціни на всі марки пального у великих мережах впали на 1 грн/л. Вочевидь потенціал для подальшого руху донизу зберігається.
За матеріалами: EnKorr
 

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