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Ціни на всі види пального знизилися
13:18 16.01.2023 |
Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизили ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Так, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 51,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 53 грн/л і 54 грн/л відповідно.
На стільки ж здешевшали «преміум-п’ятірка» і ДП на станціях «Автотранс», Neftek і UPG.
На 0,16-1 грн/л ціни на пальне знизили BVS, «БРСМ-Нафта», Shell, Mango і інші (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 13 по 16 січня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
55,00
|
-1,00
|
WOG
|
51,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
55,00
|
-1,00
|
BVS
|
50,99
|
-1,00
|
52,99
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
50,98
|
-1,00
|
54,98
|
-1,00
|
Neftek
|
52,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
55,00
|
-1,00
|
VST
|
49,90
|
-1,00
|
52,40
|
0,00
|
UPG
|
48,00
|
-1,00
|
50,00
|
-1,00
|
52,00
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,38
|
-0,83
|
54,33
|
-0,44
|
Катрал
|
49,97
|
-0,42
|
52,97
|
-0,42
|
U.GO
|
50,45
|
0,00
|
52,36
|
0,00
|
53,76
|
0,00
|
SOCAR
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Овис
|
50,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Shell
|
50,81
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
55,90
|
-0,09
|
Укрнафта
|
49,95
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Mango
|
49,99
|
0,00
|
53,79
|
-0,40
|
KLO
|
51,07
|
0,00
|
52,67
|
0,00
|
54,47
|
0,00
|
Motto
|
51,56
|
0,00
|
54,55
|
-0,16
|
Chipo
|
50,22
|
0,00
|
52,57
|
0,00
|
Авантаж 7
|
47,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
AMIC
|
50,69
|
-0,80
|
54,69
|
-0,80
|
Середня ціна в Україні
|
50,86
|
-0,59
|
51,63
|
-0,49
|
54,45
|
-0,43
|
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