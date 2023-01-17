Ціни на всі види пального знизилися

Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизили ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Так, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 51,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 53 грн/л і 54 грн/л відповідно.

На стільки ж здешевшали «преміум-п’ятірка» і ДП на станціях «Автотранс», Neftek і UPG.

На 0,16-1 грн/л ціни на пальне знизили BVS, «БРСМ-Нафта», Shell, Mango і інші (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 13 по 16 січня 2023 р., грн/л