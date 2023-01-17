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АНАЛІТИКА

Ціни на всі види пального знизилися

 

Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизили ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Так, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 51,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 53 грн/л і 54 грн/л відповідно.

На стільки ж здешевшали «преміум-п’ятірка» і ДП на станціях «Автотранс», Neftek і UPG.

На 0,16-1 грн/л ціни на пальне знизили BVS, «БРСМ-Нафта», Shell, Mango і інші (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 13 по 16 січня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

-1,00

53,00

-1,00

55,00

-1,00

WOG

51,00

-1,00

53,00

-1,00

55,00

-1,00

BVS

50,99

-1,00

52,99

-1,00

54,99

-1,00

Автотранс

    

50,98

-1,00

54,98

-1,00

Neftek

52,00

-1,00

54,00

-1,00

55,00

-1,00

VST

    

49,90

-1,00

52,40

0,00

UPG

48,00

-1,00

50,00

-1,00

52,00

-1,00

БРСМ-Нафта

    

49,38

-0,83

54,33

-0,44

Катрал

    

49,97

-0,42

52,97

-0,42

U.GO

50,45

0,00

52,36

0,00

53,76

0,00

SOCAR

    

55,99

0,00

57,99

0,00

Овис

50,99

0,00

52,99

0,00

55,99

0,00

Рур груп

    

50,99

0,00

54,99

0,00

Shell

50,81

0,00

51,99

0,00

55,90

-0,09

Укрнафта

    

49,95

0,00

53,50

0,00

Авіас

53,00

0,00

53,50

0,00

55,00

0,00

Mango

    

49,99

0,00

53,79

-0,40

KLO

51,07

0,00

52,67

0,00

54,47

0,00

Motto

    

51,56

0,00

54,55

-0,16

Chipo

    

50,22

0,00

52,57

0,00

Авантаж 7

    

47,50

0,00

52,00

0,00

AMIC

50,69

-0,80

    

54,69

-0,80

Середня ціна в Україні

50,86

-0,59

51,63

-0,49

54,45

-0,43
За матеріалами: EnKorr
 

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