Нафта дешевшає після активного зростання минулого тижня, Brent біля $84,66

Ціни на нафту знижуються вранці у понеділок після суттєвого підйому за підсумками минулого тижня, викликаного оптимізмом щодо впливу скасування коронавірусних обмежень у Китаї на попит на паливо в країні та світі.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:10 EET становить $84,66 за барель, що на $0,62 (0,73%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів минулої п'ятниці ці контракти подорожчали на $1,25 (1,5%), до $85,28 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $79,35 за барель, що на $0,51 (0,64%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. За підсумками минулої сесії контракт підвищився у ціні на $1,47 (1,9%), до $79,86 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent зросла у ціні на 8,3%, WTI - на 8,5%. Обидва контракти завершили торги на максимумах з початку року.

Відкриття китайської економіки "стало найважливішим фактором зростання цін на нафту минулого тижня", а дані про зниження інфляції в США також додали інвесторам оптимізму щодо американської економіки, зазначив президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч.

Крім того, ціни підтримали ослаблення долара, додав експерт.

Цього тижня увага трейдера буде сфокусована на щомісячних звітах ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства, які будуть оприлюднені у вівторок та середу відповідно, зазначає Trading Econimics.

Тим часом кількість нафтових бурових установок, що діють, в США минулого тижня збільшилася на 5 одиниць і склала 623, повідомила нафтосервісна компанія Baker Hughes. Кількість газових установок скоротилася на 2 до 150.