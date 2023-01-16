Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає після активного зростання минулого тижня, Brent біля $84,66

 

Ціни на нафту знижуються вранці у понеділок після суттєвого підйому за підсумками минулого тижня, викликаного оптимізмом щодо впливу скасування коронавірусних обмежень у Китаї на попит на паливо в країні та світі.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:10 EET становить $84,66 за барель, що на $0,62 (0,73%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів минулої п'ятниці ці контракти подорожчали на $1,25 (1,5%), до $85,28 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $79,35 за барель, що на $0,51 (0,64%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. За підсумками минулої сесії контракт підвищився у ціні на $1,47 (1,9%), до $79,86 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent зросла у ціні на 8,3%, WTI - на 8,5%. Обидва контракти завершили торги на максимумах з початку року.

Відкриття китайської економіки "стало найважливішим фактором зростання цін на нафту минулого тижня", а дані про зниження інфляції в США також додали інвесторам оптимізму щодо американської економіки, зазначив президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч.

Крім того, ціни підтримали ослаблення долара, додав експерт.

Цього тижня увага трейдера буде сфокусована на щомісячних звітах ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства, які будуть оприлюднені у вівторок та середу відповідно, зазначає Trading Econimics.

Тим часом кількість нафтових бурових установок, що діють, в США минулого тижня збільшилася на 5 одиниць і склала 623, повідомила нафтосервісна компанія Baker Hughes. Кількість газових установок скоротилася на 2 до 150.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5361
  0,1791
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0161  0,01 0,02 40,7096  0,02 0,06
EUR 42,3036  0,22 0,52 43,3164  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на 13.01.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес