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Упродовж тижня автогаз на АЗС втратив майже гривню
15:51 13.01.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (6-13 січня) у мережах автозаправних станцій виросла на 0,93 грн/л — до 28,40 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,27 грн/л і 1,35 грн/л, до 28,72 і 28,63 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 27,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 27,93 грн/л (-68 коп. на літрі), 27,89 грн/л (-88 коп.), 27,69 грн/л (-01,30 грн/Л) і 27,37 грн/л (-1,17 грн на літрі) відповідно (див. табл.).
Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі U.GO, де він наразі коштує найдорожче – 29,34 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,71 грн/л – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.
Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 25,65 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 13 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
13.01.23
|
Зм.
|
Neftek
|
29,49
|
-0,50
|
Овіс
|
29,49
|
-0,40
|
U.GO
|
29,34
|
-0,02
|
SOCAR
|
29,11
|
-0,75
|
BVS
|
28,79
|
-1,00
|
Автотранс
|
28,78
|
-1,00
|
ОККО
|
28,72
|
-1,27
|
WOG
|
28,63
|
-1,35
|
Рур груп
|
28,50
|
-0,50
|
Shell
|
28,42
|
-1,17
|
VostokGaz
|
28,09
|
-0,80
|
БРСМ-Нафта
|
28,00
|
-1,01
|
Катрал
|
27,97
|
-1,00
|
Укрнафта
|
27,95
|
-0,55
|
Авіас
|
27,93
|
-0,68
|
VST
|
27,90
|
-0,38
|
Олас
|
27,90
|
-1,60
|
Mango
|
27,89
|
-0,72
|
KLO
|
27,89
|
-0,88
|
Motto
|
27,78
|
-1,40
|
AMIC
|
27,69
|
-1,30
|
Chipo
|
27,37
|
-1,17
|
UPG
|
27,26
|
-1,71
|
Luxwen
|
26,99
|
-1,30
|
Фактор
|
26,80
|
-0,70
|
Авантаж 7
|
25,65
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,40
|
-0,93
|
|
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