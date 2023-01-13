Упродовж тижня автогаз на АЗС втратив майже гривню

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (6-13 січня) у мережах автозаправних станцій виросла на 0,93 грн/л — до 28,40 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,27 грн/л і 1,35 грн/л, до 28,72 і 28,63 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 27,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 27,93 грн/л (-68 коп. на літрі), 27,89 грн/л (-88 коп.), 27,69 грн/л (-01,30 грн/Л) і 27,37 грн/л (-1,17 грн на літрі) відповідно (див. табл.).

Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі U.GO, де він наразі коштує найдорожче – 29,34 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,71 грн/л – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 25,65 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 13 січня, грн/л