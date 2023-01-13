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АНАЛІТИКА

Упродовж тижня автогаз на АЗС втратив майже гривню

 

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (6-13 січня) у мережах автозаправних станцій виросла на 0,93 грн/л — до 28,40 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,27 грн/л і 1,35 грн/л, до 28,72 і 28,63 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 0,55 грн/л, до 27,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 27,93 грн/л (-68 коп. на літрі), 27,89 грн/л (-88 коп.), 27,69 грн/л (-01,30 грн/Л) і 27,37 грн/л (-1,17 грн на літрі) відповідно (див. табл.).

Найменше – 2 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі U.GO, де він наразі коштує найдорожче – 29,34 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,71 грн/л – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 25,65 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 13 січня, грн/л

Компанія

LPG

13.01.23

Зм.

Neftek

29,49

-0,50

Овіс

29,49

-0,40

U.GO

29,34

-0,02

SOCAR

29,11

-0,75

BVS

28,79

-1,00

Автотранс

28,78

-1,00

ОККО

28,72

-1,27

WOG

28,63

-1,35

Рур груп

28,50

-0,50

Shell

28,42

-1,17

VostokGaz

28,09

-0,80

БРСМ-Нафта

28,00

-1,01

Катрал

27,97

-1,00

Укрнафта

27,95

-0,55

Авіас

27,93

-0,68

VST

27,90

-0,38

Олас

27,90

-1,60

Mango

27,89

-0,72

KLO

27,89

-0,88

Motto

27,78

-1,40

AMIC

27,69

-1,30

Chipo

27,37

-1,17

UPG

27,26

-1,71

Luxwen

26,99

-1,30

Фактор

26,80

-0,70

Авантаж 7

25,65

-1,00

Середня ціна в Україні

28,40

-0,93
За матеріалами: EnKorr
 

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