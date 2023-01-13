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Ціни на автогаз в гурті знизилися до вересневого рівня
12:57 13.01.2023 |
Гуртові партії автогазу за тиждень (з 5 по 12 січня) здешевшали на 3700 грн/т, до 41 560 грн/т, а цінові пропозиції LPG були в межах 39 000-45 000 грн/т. В останнє, такий рівень цін на LPG в опті спостерігався на початку вересня, повідомляють в Консалтинговій групі «А-95».
Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т
|
Регіон
|
Діапазон торгівлі, грн/т
|
Зміна ціни, грн/т
|
Північний
|
40 000-43 000
|
(-3000)-(-4000)
|
Східний
|
43 000-46 000
|
(-3000)-(-4000)
|
Південний
|
39 000-44 000
|
(-2500)-(-3000)
|
Центральний
|
41 000-44 000
|
(-3000)-(-4000)
|
Західний
|
38 000-43 000
|
(-2500)-(-3000)
|
Середня ціна в Україні
|
47 050
|
-3 700
На першому з початку року аукціоні «Укргазвидобування», який відбувся 11 січня , автогаз був проданий в середньому за 36 100 грн/т (-1600 грн/т до торгів 29 грудня). Згідно даних учасників аукціону, на торгах було реалізовано весь виставлений об'єм, трохи більше 1 500 тон автогазу.
«На гуртовому ринку газу сталось все те, що й очікувалось. До всього одночасно. Морем зайшло багато кораблів, залізницею зайшов великий об'єм LPG, плюс доїхав й грудневий ресурс», — пояснив зниження цін один із трейдерів.
Нагдаємо, що імпорт LPG у грудні сягнув рекордного обсягу з березня 2022 р. і перевищив 100 тис. т.
«На трьох аукціонах поспіль вартість автогазу постійно знижується, а на останніх торгах «Укргазвидобування» трейдери закупили ресурс по ціні, що відповідає рівню імпортного газу на кордоні. А попит, як завжди підвів, з кінця грудня оператори фіксують найнижчий рівень продажів LPG на АЗС», — додав трейдер із столичного регіону.
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