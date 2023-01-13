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АНАЛІТИКА

Ціни на автогаз в гурті знизилися до вересневого рівня

 

Гуртові партії автогазу за тиждень (з 5 по 12 січня) здешевшали на 3700 грн/т, до 41 560 грн/т, а цінові пропозиції LPG були в межах 39 000-45 000 грн/т. В останнє, такий рівень цін на LPG в опті спостерігався на початку вересня, повідомляють в Консалтинговій групі «А-95».

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон

Діапазон торгівлі, грн/т

Зміна ціни, грн/т

Північний

40 000-43 000

(-3000)-(-4000)

Східний

43 000-46 000

(-3000)-(-4000)

Південний

39 000-44 000

(-2500)-(-3000)

Центральний

41 000-44 000

(-3000)-(-4000)

Західний

38 000-43 000

(-2500)-(-3000)

Середня ціна в Україні

47 050

-3 700
 

 На першому з початку року аукціоні «Укргазвидобування», який відбувся 11 січня , автогаз був проданий в середньому за 36 100 грн/т (-1600 грн/т до торгів 29 грудня). Згідно даних учасників аукціону, на торгах було реалізовано весь виставлений об'єм, трохи більше 1 500 тон автогазу.

«На гуртовому ринку газу сталось все те, що й очікувалось. До всього одночасно. Морем зайшло багато кораблів, залізницею зайшов великий об'єм LPG, плюс доїхав й грудневий ресурс», — пояснив зниження цін один із трейдерів.

Нагдаємо, що імпорт LPG у грудні сягнув рекордного обсягу з березня 2022 р. і перевищив 100 тис. т.

«На трьох аукціонах поспіль вартість автогазу постійно знижується, а на останніх торгах «Укргазвидобування» трейдери закупили ресурс по ціні, що відповідає рівню імпортного газу на кордоні. А попит, як завжди підвів, з кінця грудня оператори фіксують найнижчий рівень продажів LPG на АЗС», — додав трейдер  із столичного регіону.
За матеріалами: EnKorr
 

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