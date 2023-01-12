Середня ціна автогазу знизилась до 28,55 грн/л

Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня у мережах АЗС зменшилась на 0,15 грн/л — до 29,55 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,21 і 0,53 грн/л, до 28,92 і 28,63 грн/л.

«Олас» і VostokGaz знизили ціни на 1,6 і 0,6 грн/л.

Крім того, на 10-50 коп./л здешевшав автогаз і в мережах U.GO, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Авантаж 7» і «Авіас».

Зміна роздрібних цін на АЗС із 11 по 12 січня, грн/л