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Середня ціна автогазу знизилась до 28,55 грн/л
13:32 12.01.2023 |
Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня у мережах АЗС зменшилась на 0,15 грн/л — до 29,55 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,21 і 0,53 грн/л, до 28,92 і 28,63 грн/л.
«Олас» і VostokGaz знизили ціни на 1,6 і 0,6 грн/л.
Крім того, на 10-50 коп./л здешевшав автогаз і в мережах U.GO, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Авантаж 7» і «Авіас».
Зміна роздрібних цін на АЗС із 11 по 12 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Олас
|
27,90
|
-1,60
|
VostokGaz
|
28,79
|
-0,60
|
WOG
|
28,63
|
-0,53
|
Автотранс
|
28,78
|
-0,50
|
U.GO
|
29,34
|
-0,38
|
ОККО
|
28,92
|
-0,21
|
БРСМ-Нафта
|
28,23
|
-0,17
|
Авантаж 7
|
25,75
|
-0,10
|
Авіас
|
27,93
|
-0,04
|
Укрнафта
|
27,95
|
0,00
|
AMIC
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
28,61
|
0,00
|
SOCAR
|
29,11
|
0,00
|
KLO
|
27,89
|
0,00
|
UPG
|
27,96
|
0,00
|
BVS
|
29,29
|
0,00
|
Chipo
|
27,78
|
0,00
|
VST
|
28,18
|
0,00
|
Prime
|
28,50
|
0,00
|
Овис
|
29,49
|
0,00
|
Mango
|
28,39
|
0,00
|
Motto
|
27,78
|
0,00
|
Neftek
|
29,49
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,55
|
-0,15
|
|
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