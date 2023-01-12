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АНАЛІТИКА

Середня ціна автогазу знизилась до 28,55 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня у мережах АЗС зменшилась на 0,15 грн/л — до 29,55 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,21 і 0,53 грн/л, до 28,92 і 28,63 грн/л.

«Олас» і VostokGaz знизили ціни на 1,6 і 0,6 грн/л.

Крім того, на 10-50 коп./л здешевшав автогаз і в мережах U.GO, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Авантаж 7» і «Авіас».

Зміна роздрібних цін на АЗС із 11 по 12 січня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Олас

27,90

-1,60

VostokGaz

28,79

-0,60

WOG

28,63

-0,53

Автотранс

28,78

-0,50

U.GO

29,34

-0,38

ОККО

28,92

-0,21

БРСМ-Нафта

28,23

-0,17

Авантаж 7

25,75

-0,10

Авіас

27,93

-0,04

Укрнафта

27,95

0,00

AMIC

28,29

0,00

Shell

28,61

0,00

SOCAR

29,11

0,00

KLO

27,89

0,00

UPG

27,96

0,00

BVS

29,29

0,00

Chipo

27,78

0,00

VST

28,18

0,00

Prime

28,50

0,00

Овис

29,49

0,00

Mango

28,39

0,00

Motto

27,78

0,00

Neftek

29,49

1,00

Середня ціна в Україні

28,55

-0,15
За матеріалами: EnKorr
 

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