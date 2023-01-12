Нафта стабільна на тлі сподівань на попит у Китаї, та обережності перед даними про інфляцію в США

Ціни на нафту встановилися в четвер, оскільки оптимізм щодо перспектив споживання в Китаї був пом'якшений обережністю щодо того, чи майбутні дані про інфляцію в США вкажуть на повільніше зростання відсоткових ставок.

Найбільший імпортер нафти Китай відновлює свою економіку після закінчення строгих обмежень на COVID-19, підвищуючи оптимізм щодо зростання на пальне в 2023 році.

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 37 центів, або на 0,5%, до 83,04 доларів за барель о 09:12 за Грінвічем, а американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 5 центів до 77,46 доларів. Обидва еталони зросли на 3% у середу завдяки оптимізму щодо світової економіки.

«Більш м'яка посадка для США та, можливо, в поєднанні з сильним економічним відновленням Китаю після поточної хвилі COVID може зробити рік набагато кращим, ніж очікувалося, і стимулювати додатковий попит на сиру нафту», - сказав Крейг Ерлам з брокерської компанії OANDA.

Дані ІСЦ США, які мають бути опубліковані о 13:30 за Грінвічем, будуть мати великий вплив на нафту та ширший ринок, формуючи очікування щодо швидкості підвищення процентних ставок у найбільшій економіці світу.

Економісти очікують, що зростання основних споживачів у США загальмується до річних темпів у 5,7% у грудні проти 6% на місяць раніше. Середня інфляція за місяць дорівнює нулю.

«Настрій беззастережно піднесений, але давайте пам'ятати: він може зіпсуватися так само швидко, як і покращився, якщо інфляційний тиск виявиться укоріненим», - сказав Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

Ринок також готується до додаткового обмеження постачання з Росії через санкції.

Управління енергетичної інформації США заявило, що прийдешня заборона ЄС на морський імпорт нафтопродуктів з Росії 5 лютого може бути більш руйнівною, ніж заборона ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, запроваджено у грудні 2022 року.