Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта стабільна на тлі сподівань на попит у Китаї, та обережності перед даними про інфляцію в США

 

Ціни на нафту встановилися в четвер, оскільки оптимізм щодо перспектив споживання в Китаї був пом'якшений обережністю щодо того, чи майбутні дані про інфляцію в США вкажуть на повільніше зростання відсоткових ставок.

Найбільший імпортер нафти Китай відновлює свою економіку після закінчення строгих обмежень на COVID-19, підвищуючи оптимізм щодо зростання на пальне в 2023 році.

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 37 центів, або на 0,5%, до 83,04 доларів за барель о 09:12 за Грінвічем, а американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 5 центів до 77,46 доларів. Обидва еталони зросли на 3% у середу завдяки оптимізму щодо світової економіки.

«Більш м'яка посадка для США та, можливо, в поєднанні з сильним економічним відновленням Китаю після поточної хвилі COVID може зробити рік набагато кращим, ніж очікувалося, і стимулювати додатковий попит на сиру нафту», - сказав Крейг Ерлам з брокерської компанії OANDA.

Дані ІСЦ США, які мають бути опубліковані о 13:30 за Грінвічем, будуть мати великий вплив на нафту та ширший ринок, формуючи очікування щодо швидкості підвищення процентних ставок у найбільшій економіці світу.

Економісти очікують, що зростання основних споживачів у США загальмується до річних темпів у 5,7% у грудні проти 6% на місяць раніше. Середня інфляція за місяць дорівнює нулю.

«Настрій беззастережно піднесений, але давайте пам'ятати: він може зіпсуватися так само швидко, як і покращився, якщо інфляційний тиск виявиться укоріненим», - сказав Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

Ринок також готується до додаткового обмеження постачання з Росії через санкції.

Управління енергетичної інформації США заявило, що прийдешня заборона ЄС на морський імпорт нафтопродуктів з Росії 5 лютого може бути більш руйнівною, ніж заборона ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, запроваджено у грудні 2022 року.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,0767
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0419  0,02 0,05 40,6968  0,05 0,11
EUR 41,9732  0,02 0,06 43,0419  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес