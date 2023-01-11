Нафта падає зі зростанням запасів у США, економічна невизначеність відновлює побоювання з приводу попиту

Ціни на нафту впали в середу, оскільки несподіване збільшення запасів нафти і палива в США, найбільшому у світі споживачі нафти, і економічна невизначеність знову викликали побоювання щодо попиту.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 79 центів, або 1,1%, до 74,33 долара за барель о 05:03 за Грінвічем, а ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 75 центів, або 0,9 %, до 79,35 доларів за барель.

Обидва контракти зросли під час торгів у понеділок та вівторок, відновившись після різкого розпродажу першого тижня 2023 року.

Запаси сирої нафти в США підскочили на 14,9 млн барелів за тиждень, що закінчився 6 січня, повідомили джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти (API). Водночас запаси дистилятів, у тому числі мазуту та палива для реактивних двигунів, зросли приблизно на 1,1 млн барелів.

Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що запаси сирої нафти скоротяться на 2,2 млн. барелів, а запаси дистилятів - на 500 000 барелів.

За словами аналітика CMC Markets Леона Лі, значне збільшення запасів у США за оцінками API призвело до зниження цін на нафту, а ризик рецесії також обмежує висхідний тренд цін на нафту в короткостроковій перспективі.

Трейдери будуть шукати дані про запаси від Управління енергетичної інформації США, які мають бути представлені пізніше в середу, щоб побачити, чи вони відповідають попередній думці API.

Ринок нафти впав через побоювання щодо підвищення відсоткових ставок у США для стримування інфляції, що може спричинити рецесію та скоротити попит на паливо.

На ринку переважають ведмежі настрої з боку попиту, оскільки Китай все ще стикається з широкомасштабним спалахом COVID-19, а США та Європа перебувають під загрозою економічного спаду через підвищення процентних ставок, при цьому перебої з поставками на даний момент мінімальні. Про це повідомив старший віце-президент Rystad Energy електронною поштою.

Структура ринку ф'ючерсів відображає цю слабкість, оскільки контракти Brent та WTI з найближчим місяцем залишаються у стані контанго, коли ціни термінового місяця торгуються нижче, ніж ціни форвардного місяця, що зазвичай є ознакою зниження короткострокового попиту на нафту.

Раніше цього тижня ціни зросли на очікуваннях зростання попиту на паливо в Китаї, другому за величиною споживача нафти у світі після ослаблення обмежень на COVID-19 і відновлення міжнародних поїздок.

"Новини в понеділок про те, що Китай випустив нову партію імпортних квот, свідчать про те, що великий світовий імпортер нарощує темпи задоволення попиту, що росте", - відзначають аналітики ANZ Research.

Основну увагу цього тижня буде приділено даними щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані у четвер. На думку аналітиків, якщо інфляція виявиться нижчою за очікувану, це призведе до падіння долара. Більш слабкий долар може підвищити попит на нафту, оскільки він робить сировину дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.