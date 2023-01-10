Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На початку січня ситуація на основних напрямках постачань дизельного пального не зазнала суттєвих змін порівняно з кінцем грудня

 

Українські компанії продовжують активно закуповувати продукт, через це обсяги премій залишаються стабільно високими.

За даними еnkorr, у грудні імпортери розмитнили 691 тис. тонн дизпального, що на 39% перевищує показник листопада й перевищують поточні потреби внутрішнього ринку.

«Дефіциту немає, в окремих регіонах навіть відчувається профіцит. Тому можна сказати, що у січень ми увійшли з нормальними залишками», - коментує ситуацію представник крупної української мережі.

Проте окремі компанії повідомляють, що усвідомлено збільшують закупівлі пального і створюють запаси з оглядом на невизначеність із постачаннями у лютому після початку дії антиросійського нафтопродуктового ембарго.

Наприкінці грудня й на початку січня автомобільні партії дизельного пального зі східних польських терміналів продавалися з преміями $200-210 до поточних північно-європейських котирувань. Протягом минулого місяця українські компанії збільшили закупівлі продукту у Польщі на 5% до 146 тис. тонн.

Високі премії на польський ресурс у першій половині грудня сприяли збільшенню обсягів закупівель продукту з країн Балтії. У грудні постачання дизпального з Латвії, Литви й Естонії в Україну зросли на 34% порівняно з листопадом і досягли 104 тис. тонн. Українські покупці відзначають, що наприкінці грудня окремі литовські постачальники збільшили премії на обсяги продукту, що буде відвантажуватися у січні, зараз вони складають $140-170.

На південних напрямках постачань ситуація не змінилася. Учасники ринку зазначають, що посилений контроль за походженням продукту на терміналах Болгарії, а також величезні черги на митних пунктах пропуску ускладнюють закупівлі нафтопродуктів з цього напрямку. Крім того, потрапляння кількох партій неякісного дизпального в Бургас у грудні призводило до зсуву термінів відвантажень. Ймовірно, завдяки цим чинникам обсяги постачання дизпального з Болгарії у грудні впали на 14% відносно листопаду.

Проте збільшення танкерних постачань до Галаца, Констанци й Мідії сприяло зростанню обсягів імпорту ДП з Румунії в Україну в 2,5 раза - до 154 тис. тонн. Обсяги премій на автомобільні партії продукту, що пропонуються з болгарських терміналів в Русе, останні чотири тижні не змінювалися і становлять $150-180. Також не змінилися націнки у чорноморських портах і в гирлі Дунаю. У Варні й Констанці автомобільні партії дизпального продаються з преміями $135-140, у Джурджулешті - $250-280.

На початку січня морського ресурсу на ринку достатньо. «У першій половині січня я не бачу проблем із морськими постачаннями. Цього місяця ми плануємо закупівлі дизпального з грецьких і турецьких терміналів», - повідомляє трейдер.

Між тим на ринку відчувається нервування, яке передається від європейських трейдерів. Але українські постачальники зберігають спокій.

«Це тільки питання ціни: ми підемо й заплатимо на $50 дорожче, але привеземо, щоб пальне було, і все», - каже віце-президент «Галнафтогазу» Юрій Кучабський.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1961
  0,1134
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1186  0,15 0,37 40,7886  0,01 0,03
EUR 41,8848  0,20 0,48 43,0300  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес