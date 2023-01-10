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АНАЛІТИКА

Менше за 29 грн/л: автогаз продовжує дешевшати на АЗС

 

Середня ціна на скраплений газ із 9 по 10 січня у мережах АЗС зменшилась на 0,28 грн/л - до 28,88 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях Shell і VostokGaz автогаз здешевшав на 0,98 грн/л й 0,70 грн/л, до 28,61 і 28,69 грн/л відповідно.

AMIC, Neftek, ОККО і Luxwen знизили ціни на 50 коп./л.

Крім того, на 18-68 коп./л здешевшав автогаз і в мережах «Автотранс», Chipo, «Катрал», UPG, «Рур груп», «Авантаж 7» і інші (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на АЗС із 9 по 10 січня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Shell

28,61

-0,98

VostokGaz

28,69

-0,70

Chipo

27,85

-0,68

Катрал

28,39

-0,58

ОККО

29,13

-0,52

AMIC

28,29

-0,50

Neftek

29,49

-0,50

Luxwen

27,79

-0,50

Автотранс

29,38

-0,40

Rodnik

29,49

-0,35

БРСМ-Нафта

28,49

-0,32

UPG

27,96

-0,30

BVS

29,49

-0,30

SOCAR

29,61

-0,25

Mango

28,39

-0,22

Авантаж 7

26,05

-0,20

Авіас

28,22

-0,18

VST

28,18

-0,10

WOG

29,63

-0,03

Укрнафта

28,50

0,00

KLO

27,89

0,00

U.GO

28,97

0,00

Середня ціна в Україні

28,88

-0,28
За матеріалами: EnKorr
 

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