Менше за 29 грн/л: автогаз продовжує дешевшати на АЗС

Середня ціна на скраплений газ із 9 по 10 січня у мережах АЗС зменшилась на 0,28 грн/л - до 28,88 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях Shell і VostokGaz автогаз здешевшав на 0,98 грн/л й 0,70 грн/л, до 28,61 і 28,69 грн/л відповідно.

AMIC, Neftek, ОККО і Luxwen знизили ціни на 50 коп./л.

Крім того, на 18-68 коп./л здешевшав автогаз і в мережах «Автотранс», Chipo, «Катрал», UPG, «Рур груп», «Авантаж 7» і інші (див. табл.).



