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Менше за 29 грн/л: автогаз продовжує дешевшати на АЗС
16:45 10.01.2023 |
Середня ціна на скраплений газ із 9 по 10 січня у мережах АЗС зменшилась на 0,28 грн/л - до 28,88 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях Shell і VostokGaz автогаз здешевшав на 0,98 грн/л й 0,70 грн/л, до 28,61 і 28,69 грн/л відповідно.
AMIC, Neftek, ОККО і Luxwen знизили ціни на 50 коп./л.
Крім того, на 18-68 коп./л здешевшав автогаз і в мережах «Автотранс», Chipo, «Катрал», UPG, «Рур груп», «Авантаж 7» і інші (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 9 по 10 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Shell
|
28,61
|
-0,98
|
VostokGaz
|
28,69
|
-0,70
|
Chipo
|
27,85
|
-0,68
|
Катрал
|
28,39
|
-0,58
|
ОККО
|
29,13
|
-0,52
|
AMIC
|
28,29
|
-0,50
|
Neftek
|
29,49
|
-0,50
|
Luxwen
|
27,79
|
-0,50
|
Автотранс
|
29,38
|
-0,40
|
Rodnik
|
29,49
|
-0,35
|
БРСМ-Нафта
|
28,49
|
-0,32
|
UPG
|
27,96
|
-0,30
|
BVS
|
29,49
|
-0,30
|
SOCAR
|
29,61
|
-0,25
|
Mango
|
28,39
|
-0,22
|
Авантаж 7
|
26,05
|
-0,20
|
Авіас
|
28,22
|
-0,18
|
VST
|
28,18
|
-0,10
|
WOG
|
29,63
|
-0,03
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
KLO
|
27,89
|
0,00
|
U.GO
|
28,97
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,88
|
-0,28
|
|
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