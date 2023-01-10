Гурт нафтопродуктів: куди подіти ресурс?

Перший робочий тиждень року (з 2 по 9 січня) відзначився зниженням гуртової ціни ДП на 2,5 грн/л, а бензин за цей же період просів на 0,25 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Дизельне пальне вже понад місяць тримає низхідний тренд у гурті. Станом на понеділок, 9 січня, дизпальне пропонувались у середньому за 47 грн/л, а торгівля провадилась у межах 43-51 грн/л (-2-2,5 грн/л до 2 січня).

У південному регіоні оператори пропонували ДП найдешевше - за 43-47,5 грн/л, а порівняно з минулим тижнем середня вартість у цьому регіоні просіла на 2,5 грн/л, до 45,75 грн/л. У західному регіоні дизпальне можна було придбати дещо дорожче, за 44,5-48 грн/л, при цьому середня ціна тут зменшилась на 2,25 грн/л, до 45,75 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули 2-2,5 грн/л (торгівельний діапазон 46-51 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 47,75 і 50 грн/л відповідно.

«Дизпальне за тиждень посипалось, з початку року трейдери щодня знижують прайси на 0,5-1 грн/л. У грудні нагнали ресурсу, а попит, навпаки, просів, ось вони й вимушені хоч якось продавати, конкуруючи ціною», - каже один зі співрозмовників enkorr.

Бензини за цей же період продемонстрували не таке стрімке зниження, проте під кінець першого тижня року кількість пропозицій на високооктан почала суттєво збільшуватися, і навіть почали виходити в ринок трейдери, пов'язані з мережами АЗС. До цього практично весь грудень вони були зайняті винятково забезпеченням власних станцій, інколи «підживлюючи» своїх постійних клієнтів.

Гуртові партії бензину А-95 пропонувалися в ринок у понеділок в діапазоні 41-48 грн/л, а порівняно з 2 грудня торговельний коридор просів на 0,25-0,5 грн/л. Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 41-44 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 44-48 грн/л. На цьому тижні на гуртовий ринок повернувся ресурс бензину А-92 за ціною 43 грн/л, проте це пальне пропонували в ринок лише декілька компаній.

«На другому тижні почалась активна торгівля в гурті, всі оператори влились в роботу. На ринку зараз багато ресурсу, до того ж продовжує заходити обсяг, який було законтрактовано в грудні, відповідно конкуренція підвищилася», - коментує ситуацію ще один оператор ринку. З його слів, у прайсах трейдерів цілком ймовірне подальше зниження цін.

