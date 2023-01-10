Нафта дешевшає через побоювання, що підвищення процентних ставок знизить попит

Нафта знизилася у вівторок на очікуваннях того, що подальше підвищення відсоткових ставок у США, найбільшому у світі споживачі нафти, уповільнить економічне зростання та обмежить попит на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали на 43 центи до 79,22 долара за барель, що на 0,5% менше, до 05:22 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 36 центів, або 0,5%, до 74,27 доларів за барель.

Обидва контрольні показники зросли на 1% у понеділок після того, як Китай, найбільший у світі імпортер нафти та другий за величиною споживач, відкрив свої кордони у вихідні вперше за три роки.

Два чиновники Федеральної резервної системи США очікували, що облікова ставка ФРС, що наразі становить від 4,25% до 4,5%, має зрости до діапазону від 5% до 5,25%, щоб узяти під контроль більш високі темпи інфляції.

«Очікування більш яструбині, ніж ті, що ринки оцінюють на даний момент (діапазон 4,75-5%)», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий аналітик IG, додавши, що майбутній виступ голови ФРС Джерома Пауелла пізніше Вівторок також може відобразити яструбиний тон із деяким опором.

Політики ФРС заявили, що свіжі дані щодо інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, допоможуть їм вирішити, чи можуть вони уповільнити темпи підвищення процентних ставок на своєму майбутньому засіданні до підвищення всього на чверть пункту замість значніших стрибків, які вони використали протягом більшу частину 2022 року.

Китай також видав другу партію квот на імпорт сирої нафти на 2023 рік, згідно з джерелами та документами, розглянутими Reuters у понеділок, збільшивши загальну суму цього року на 20% порівняно з тим же періодом минулого року.

Але аналітики попередили, що пожвавлення попиту в Китаї може відіграти обмежену роль у підвищенні нафтових цін в умовах понижувального тиску світової економіки.

«Соціальна життєздатність великих китайських міст швидко відновлюється, і варто очікувати на перезапуск попиту з боку Китаю. Однак, враховуючи, що відновлення споживання все ще знаходиться на очікуваній стадії, ціна на нафту, швидше за все, залишиться низькою і коливається в певних межах», - кажуть аналітики Haitong Futures.

Окремо запаси сирої нафти в США, ймовірно, скоротилися на 2,4 млн барелів, при цьому запаси дистилятів також трохи скоротилися, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

Галузева група American Petroleum Institute має опублікувати дані про запаси сирої нафти у США о 16:30. EDT (20:30 за Грінвічем) у вівторок.

Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США опублікує власні дані в середу о 10:30 (14:30 за Грінвічем).