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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, оскільки відкриття кордону з Китаєм спонукало оптимізм щодо попиту на пальне

 

Ціни на нафту зросли в понеділок після відкриття кордонів у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, що підвищило прогнози зростання попиту на паливо та компенсувало побоювання щодо глобальної рецесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 90 центів, або 1,2%, до 79,47 долара за барель о 05:20 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 90 центів, або 1,2% до 74,67 долара.

Надії на менш агресивне підвищення процентних ставок у США підтримують фінансові ринки та пригнічують долар. Більш слабкий долар робить товари, номіновані у доларах, доступнішими для інвесторів, які володіють іншими валютами.

І Brent, і WTI впали більш ніж на 8% минулого тижня, їхнє найбільше тижневе зниження на початку року з 2016 року.

"Ціни на сиру нафту відновилися після втрат на попередньому тижні, оскільки відновлення економіки в Китаї і менш агресивні перспективи посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи задали позитивний тон для відновлення попиту", - сказав Автар Санду, старший менеджер із сировинних товарів у Phillip Futures.

У рамках «нового етапу» боротьби з COVID-19 Китай вперше за три роки відкрив свої кордони. За словами Пекіна, всередині країни в сезон Місячного Нового року очікується близько 2 мільярдів поїздок, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, і відновиться до 70% рівня 2019 року.

За даними постачальника авіаційних даних Cirium, за останній тиждень авіакомпанії збільшили кількість місць у січні для міжнародних рейсів до Китаю та з Китаю на 9,5%, оскільки вони нарощують кількість рейсів після відкриття кордону.

Незважаючи на зростання цін на нафту у понеділок, зберігаються побоювання, що масовий потік китайських мандрівників може спричинити новий сплеск інфекцій COVID.

Ці побоювання відбито у структурі ринку еталонних ф'ючерсів на нафту. І контракти Brent, і контракти WTI з найближчим місяцем перебувають у контанго, коли поточні ціни нижчі від цін контрактів із пізнішою поставкою, що зазвичай вказує на ведмежі настрої на ринку.

«Настрій ринку залишається негативним, оскільки боротьба Китаю із COVID-19 загострюється. Незважаючи на зняття більшості обмежень, пов'язаних із вірусом, сплеск випадків захворювання по всій країні може задушити економічну активність», - зазначають аналітики ANZ.

Енергетичні ф'ючерси на сиру нафту, нафтопродукти та природний газ різко впали в Новому році, оскільки трейдери переглянули короткострокові побоювання щодо холодної погоди та побоювання щодо браку постачання та скидання контрактів.

Минулого тижня енергетичні компанії США скоротили кількість нафтових і газових бурових установок, що діють, на сім, що стало найбільшим тижневим зниженням з вересня 2021 року, повідомила в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes Co.
За матеріалами: investing.com
 

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