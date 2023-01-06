UPG придбала у Польщі термінал для зберігання та перевалки нафтопродуктів

Українська група компаній UPG уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn, внаслідок чого мережа отримала у розпорядження потужний морський термінал у Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів.

Згідно з повідомленням групи на сайті, це дозволить безперебійно постачати паливо до України за доступними цінами.

Акцентується, що всі види палива, реалізованого UPG, постачаються з Європи та відповідають п'ятому екологічному стандарту.

"Адаптуючи бізнес до сьогоднішніх викликів, ми в найкоротший термін налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з такими європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів, як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає UPG, із перших днів широкомасштабної війни в Україні група розірвала партнерські відносини з білоруським виробником пального, повністю відмовившись від їхньої продукції, а російське паливо не постачає з початку агресії російської федерації у 2014 році: анексії Криму та окупації окремих територій Донецької та Луганської областей.

Бренд UPG належить паливній компанії "Укрпалетсистем" (Коростень Житомирської обл.), що працює на ринку з 2003 року.