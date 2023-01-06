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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
UPG придбала у Польщі термінал для зберігання та перевалки нафтопродуктів
17:06 06.01.2023 |
Українська група компаній UPG уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn, внаслідок чого мережа отримала у розпорядження потужний морський термінал у Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів.
Згідно з повідомленням групи на сайті, це дозволить безперебійно постачати паливо до України за доступними цінами.
Акцентується, що всі види палива, реалізованого UPG, постачаються з Європи та відповідають п'ятому екологічному стандарту.
"Адаптуючи бізнес до сьогоднішніх викликів, ми в найкоротший термін налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з такими європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів, як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає UPG, із перших днів широкомасштабної війни в Україні група розірвала партнерські відносини з білоруським виробником пального, повністю відмовившись від їхньої продукції, а російське паливо не постачає з початку агресії російської федерації у 2014 році: анексії Криму та окупації окремих територій Донецької та Луганської областей.
Бренд UPG належить паливній компанії "Укрпалетсистем" (Коростень Житомирської обл.), що працює на ринку з 2003 року.
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