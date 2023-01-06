Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

UPG придбала у Польщі термінал для зберігання та перевалки нафтопродуктів

 

Українська група компаній UPG уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn, внаслідок чого мережа отримала у розпорядження потужний морський термінал у Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів.

Згідно з повідомленням групи на сайті, це дозволить безперебійно постачати паливо до України за доступними цінами.

Акцентується, що всі види палива, реалізованого UPG, постачаються з Європи та відповідають п'ятому екологічному стандарту.

"Адаптуючи бізнес до сьогоднішніх викликів, ми в найкоротший термін налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з такими європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів, як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає UPG, із перших днів широкомасштабної війни в Україні група розірвала партнерські відносини з білоруським виробником пального, повністю відмовившись від їхньої продукції, а російське паливо не постачає з початку агресії російської федерації у 2014 році: анексії Криму та окупації окремих територій Донецької та Луганської областей.

Бренд UPG належить паливній компанії "Укрпалетсистем" (Коростень Житомирської обл.), що працює на ринку з 2003 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3733
  0,4040
 1,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9619  0,06 0,14 40,7692  0,02 0,05
EUR 41,5554  0,07 0,18 42,6373  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес