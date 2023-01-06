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АНАЛІТИКА

З'явилася перша оцінка «генераторного» попиту на пальне: радикального збільшення не сталося

 

Використання генераторів в Україні призвело до збільшення попиту на пальне, але він не настільки великий, щоб спричинити дестабілізацію ринку і зростання цін. Про це заявила Консалтингова група А-95 за результатами дослідження, яке проводилось на замовлення Федерації роботодавців транспорту України.

За її оцінками, у жовтні-листопаді "генераторний" попит на бензин становив 7000 - 12 000 тонн на місяць, або приблизно 6% від загального обсягу споживання.

Попит на дизель оцінили у 60 000 - 65 000 тонн, що становить 10-11% від загального обсягу споживання у країні.

"Проведене дослідження й низка інтерв'ю з операторами ринку показали, що обсяг споживання пального генераторами в Україні хоч і збільшився, але не настільки, щоб радикально вплинути на ситуацію із постачанням і призвести до дефіциту пального в країні", - заявив експерт А-95 Артем Куюн.

Навіть у випадку повного блекауту попит з боку власників електрогенераторів не перевищить 20 000 тонн бензину і 100 000 тонн дизелю на місяць.

"Ми не бачимо тут проблеми. По-перше, ринок має потенціал збільшення постачання майже на всіх напрямках. По-друге, у разі погіршення ситуації з централізованим електропостачанням вочевидь буде зменшуватися промислова й бізнес-активність, відповідно, падатиме й споживання пального", - сказав Куюн.

За його словами, наявний попит не матиме впливу на ціни, тому що вони залежать від інших чинників, зокрема світових котирувань на нафтопродукти, паливних податків та курсу основних валют.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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