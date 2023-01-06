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З'явилася перша оцінка «генераторного» попиту на пальне: радикального збільшення не сталося
10:56 06.01.2023 |
Використання генераторів в Україні призвело до збільшення попиту на пальне, але він не настільки великий, щоб спричинити дестабілізацію ринку і зростання цін. Про це заявила Консалтингова група А-95 за результатами дослідження, яке проводилось на замовлення Федерації роботодавців транспорту України.
За її оцінками, у жовтні-листопаді "генераторний" попит на бензин становив 7000 - 12 000 тонн на місяць, або приблизно 6% від загального обсягу споживання.
Попит на дизель оцінили у 60 000 - 65 000 тонн, що становить 10-11% від загального обсягу споживання у країні.
"Проведене дослідження й низка інтерв'ю з операторами ринку показали, що обсяг споживання пального генераторами в Україні хоч і збільшився, але не настільки, щоб радикально вплинути на ситуацію із постачанням і призвести до дефіциту пального в країні", - заявив експерт А-95 Артем Куюн.
Навіть у випадку повного блекауту попит з боку власників електрогенераторів не перевищить 20 000 тонн бензину і 100 000 тонн дизелю на місяць.
"Ми не бачимо тут проблеми. По-перше, ринок має потенціал збільшення постачання майже на всіх напрямках. По-друге, у разі погіршення ситуації з централізованим електропостачанням вочевидь буде зменшуватися промислова й бізнес-активність, відповідно, падатиме й споживання пального", - сказав Куюн.
За його словами, наявний попит не матиме впливу на ціни, тому що вони залежать від інших чинників, зокрема світових котирувань на нафтопродукти, паливних податків та курсу основних валют.
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