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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для Азії з Європою – Bloomberg

 

Державна Saudi Aramco знижує ціни на нафту для Азії. Цей крок, як повідомляє Bloomberg, відбувається в той час, коли економіка сповільнюється, а кількість випадків Covid у Китаї різко зростає.

Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для свого основного ринку - Азії і Європи, сигналізуючи про те, що попит залишається млявим, оскільки економіка сповільнюється, а кількість випадків коронавірусу в Китаї різко зростає.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали з майже $125 за барель у червні до менш ніж $80, а цього тижня ціни впали ще на 7,5%. Високі процентні ставки і сильний долар послабили енергоспоживання серед підприємств у США, Європі й Китаї. Крісталіна Георгієва, голова Міжнародного валютного фонду, цього тижня заявила, що очікує, що цього року одна третина світової економіки увійде в рецесію.

Державна Saudi Aramco в лютому минулого року знизила ціни на всі види нафти, які будуть постачатися в Азію. Флагманський сорт компанії Arab Light було знижено до $1,80 за барель вище регіонального рівня, що на $1,45 менше, ніж ціна цього місяця. Зараз він перебуває на найнижчому рівні з листопада 2021 року.

Скорочення приблизно відповідало опитуванню трейдерів і нафтопереробників виданням Bloomberg.

Aramco також знизила ціни на постчання до північно-західної Європи й Середземноморського регіону. Це зберегло витрати для клієнтів із США незмінними.

Саудівська Аравія продає близько 60% експорту сирої нафти в Азію за довгостроковими контрактами, ціни за якими переглядаються щомісяця. Найбільшими покупцями є Китай, Японія, Південна Корея й Індія. Компанія Saudi Aramco, як правило, уважно стежить за іншими виробниками Перської затоки, такими як Ірак і Кувейт.

Багато трейдерів нафти очікують, що ціни відновляться у другому кварталі року, оскільки спалах COVID-19 у Китаї зменшиться, а російські постачання скоротяться через санкції, пов'язані з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Минулого місяця ОПЕК+, картель виробників на чолі з Саудівською Аравією і росією, вирішив зберегти видобуток сирої нафти стабільним після зниження його на 2 млн барелів на день (б/д) у жовтні. Група має зустрітися наступного разу в червні, хоча аналітики вважають, що вона може зібратися раніше, якщо ціни продовжуватимуть падати.
За матеріалами: EnKorr
 

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