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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС дешевшає

 

Деякі роздрібні мережі АЗС з 4 по 5 січня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 52,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 54 грн/л.

На стільки ж здешевшала «преміум-п’ятірка» у мережах «Рур груп» (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л).

Дизпальне у мережах Prime і VostokGaz здешевшало на 0,5 і 1 грн/л, до 53,00 і 53,99 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 січня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

52,00

-1,00

54,00

-1,00

56,00

0,00

WOG

52,00

-1,00

54,00

-1,00

56,00

0,00

Авіас

53,00

0,00

53,50

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

51,50

0,00

52,00

0,00

53,50

0,00

AMIC

52,49

0,00

    

55,49

0,00

Shell

50,81

0,00

51,99

0,00

55,99

0,00

SOCAR

    

55,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

50,99

0,00

55,29

-0,09

KLO

51,97

0,00

53,57

0,00

54,97

0,00

Рур груп

    

51,99

-1,00

54,99

0,00

Автотранс

    

52,98

0,00

55,98

0,00

UPG

50,00

0,00

52,00

0,00

53,50

0,00

Prime

    

49,00

-1,00

53,00

-0,50

VostokGaz

    

49,99

0,00

53,99

-1,00

Chipo

    

51,75

0,00

54,30

0,00

Авантаж 7

    

52,00

0,00

53,00

0,00

VST

    

50,90

0,00

53,90

0,00

Mango

    

51,19

0,00

54,59

0,00

Motto

    

51,56

0,00

54,71

0,00

Середня ціна в Україні

51,71

-0,28

52,70

-0,29

55,07

-0,01
За матеріалами: Українські Новини
 

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