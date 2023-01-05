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Стів Джобс
Пальне на АЗС дешевшає
12:35 05.01.2023 |
Деякі роздрібні мережі АЗС з 4 по 5 січня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 52,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 54 грн/л.
На стільки ж здешевшала «преміум-п’ятірка» у мережах «Рур груп» (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л).
Дизпальне у мережах Prime і VostokGaz здешевшало на 0,5 і 1 грн/л, до 53,00 і 53,99 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 січня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
52,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
56,00
|
0,00
|
WOG
|
52,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
56,00
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
51,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
AMIC
|
52,49
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
Shell
|
50,81
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
SOCAR
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
50,99
|
0,00
|
55,29
|
-0,09
|
KLO
|
51,97
|
0,00
|
53,57
|
0,00
|
54,97
|
0,00
|
Рур груп
|
51,99
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
UPG
|
50,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Prime
|
49,00
|
-1,00
|
53,00
|
-0,50
|
VostokGaz
|
49,99
|
0,00
|
53,99
|
-1,00
|
Chipo
|
51,75
|
0,00
|
54,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
VST
|
50,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
Mango
|
51,19
|
0,00
|
54,59
|
0,00
|
Motto
|
51,56
|
0,00
|
54,71
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
51,71
|
-0,28
|
52,70
|
-0,29
|
55,07
|
-0,01
|
|
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