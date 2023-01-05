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АНАЛІТИКА

Нафта відновлюється на послабленні долара; економіка стурбована межею зростання

 

Ціни на нафту відновилися в четвер на тлі слабкості долара і того, що інвестори почали купувати на пониженні після двох сесій різких втрат, хоча економічні побоювання стримали відновлення.

До 04:00 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 75 центів, або 1,0%, до 78,59 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 77 центів, або 1,1 %, до 73,61 долара за барель.

Значне зниження у попередні два дні було викликане побоюваннями щодо можливої глобальної рецесії, особливо з урахуванням того, що короткострокові економічні показники двох найбільших споживачів нафти у світі, США та Китаю виявилися хиткими.

"Схоже, що після сильного розпродажу з початку тижня ціни на нафту сьогодні вранці намагаються скористатися деякою слабкістю долара США для деякого перепочинку", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

«Другий місяць скорочення PMI в обробній промисловості США продовжує відображати уповільнення економічної активності, що може призвести до того, що покупці уникатимуть ринку», - додав він.

За даними Refinitiv Eikon, сукупне падіння цін на Brent та WTI більш ніж на 9% у вівторок і середу стало найбільшим дводенним падінням на початку року з 1991 року.

Відбиваючи короткостроковий ведмежий настрій, еталонні нафтові контракти повернулися до контанго на азіатських торгах у четвер, а це означає, що спотові ціни були нижчими, ніж з поставкою через кілька місяців.

Економічні дані зі США чинили тиск на ціни, оскільки виробництво США ще більше скоротилося. Індекс менеджерів із закупівель ISM (PMI) у обробній промисловості знизився другий місяць поспіль у листопаді до 48,4 з 49,0. За даними Інституту управління поставками (ISM), це було найслабше значення з травня 2020 року.

Водночас опитування Міністерства праці США показало, що кількість вакансій скоротилася менше, ніж очікувалося, що викликало побоювання, що Федеральна резервна система використовуватиме обмежений ринок праці як причину тривалішого утримання відсоткових ставок на високому рівні.

Побоювання щодо економічних потрясінь, викликаних поширенням COVID-19 через Китай, найбільшого у світі імпортера нафти, посилили песимізм щодо цін на нафту.

Уряд Китаю збільшив експортні квоти на нафтопродукти першої партії на 2023 рік, що свідчить про очікування слабкого внутрішнього попиту.

Тим часом слабкість долара допомогла підтримати ціни на нафту, оскільки вона зазвичай підвищує попит, оскільки товари, номіновані в доларах, стають дешевшими для власників інших валют.
За матеріалами: investing.com
 

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