Середні ціни на всі види пального знизилися

У середу, 4 січня, порівняно із вівторком, 3 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,5-0,7% до 29,65-55,66 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,7% із 53,03 гривні за літр до 52,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 56,00 гривень за літр до 55,66 гривень за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,5% із 29,81 гривні за літр до 29,65 гривень за літр.





Ціни на заправках 4 січня, гривні/літр: