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Середні ціни на всі види пального знизилися
11:01 04.01.2023 |
У середу, 4 січня, порівняно із вівторком, 3 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,5-0,7% до 29,65-55,66 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,7% із 53,03 гривні за літр до 52,66 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 56,00 гривень за літр до 55,66 гривень за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,5% із 29,81 гривні за літр до 29,65 гривень за літр.
Ціни на заправках 4 січня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
54,97
|
28,97
|
Окко
|
53,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
53,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
52,66
|
55,66
|
29,65
|
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