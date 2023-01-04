Нафта знову падає після втрат минулої сесії на тлі зростання економічних побоювань

Нафта подешевшала в середу після падіння на попередній сесії через побоювання щодо слабкого попиту через стан світової економіки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали на 13 центів до $81,97 за барель, втративши 0,1% до 05:11 за Грінвічем. Нафта в США подешевшала на 28 центів, або 0,3%, до 76,65 доларів за барель.

Обидва зразки впали більш ніж на 4% у вівторок, при цьому Brent зазнала найбільших одноденних втрат більш ніж за три місяці.

«Запобіжні ознаки глобальної рецесії, слабке відновлення Китаю через зростання числа випадків захворювання на COVID-19, відновлення зміцнення долара США та послаблення схильності до ризику - все це каталізатори, які стримують ціни на нафту», - сказав Йеап Джун Ронг, ринковий аналітик. IG, у звіті. Примітка.

Уряд Китаю збільшив експортні квоти на нафтопродукти першої партії на 2023 рік, що свідчить про очікування слабкого внутрішнього попиту.

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія може ще більше знизити ціни на свій флагманський сорт нафти Arab Light для Азії в лютому, після того, як цього місяця вони були встановлені на 10-місячному мінімумі, оскільки побоювання з приводу надмірної пропозиції продовжують затьмарювати ринок.

"Ринок, як і раніше, стурбований впливом макроекономічних факторів, таких як знижувальний тиск в економіці", - кажуть аналітики Haitong Futures.

Глава Міжнародного валютного фонду попередив, що більшу частину світової економіки в 2023 році чекає на важкий рік, оскільки основні двигуни глобального зростання - США, Європа та Китай - зазнають послаблення активності.

ФРС підвищила процентні ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) у грудні після чотирьох послідовних підвищень на 75 б.п. кожне. Якщо ФРС посилить підвищення ставок, це може сповільнити економіку та знизити споживання палива.

Певну підтримку нафти зробило ослаблення долара в середу після значного зростання на попередній сесії. Більш слабкий долар зазвичай підвищує попит на нафту, оскільки товари, номіновані у доларах, стають дешевшими для власників інших валют.

Запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли на 2,2 млн барелів, при цьому запаси дистилятів також скоротилися, показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

Промислова група American Petroleum Institute має опублікувати дані про запаси сирої нафти у США о 16:30. EDT (20:30 за Грінвічем) у середу. Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує власні дані о 10:30 ранку (14:30 за Грінвічем) у четвер.