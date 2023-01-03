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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Нафта дешевшає через побоювання з приводу Китаю та очікування МВФ щодо повільного зростання
08:05 03.01.2023 |
Ціни на нафту впали у вівторок із найвищого рівня за місяць після того, як економічні дані Китаю зіпсували настрій ринку, а голова Міжнародного валютного фонду попередила про жорсткіший 2023 рік.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 25 центів, або 0,29%, до 85,66 долара за барель до 04:00 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,06 долара за барель, знизившись на 20 центів, чи 0,25%.
Більш слабкі виробничі дані з Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти та другого за величиною споживача нафти, чинили тиск на ціни. Індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Caixin/Markit впав до 49,0 у грудні з 49,4 у листопаді. Індекс залишається нижчим за позначку 50 пунктів, яка відокремлює зростання від скорочення протягом п'яти місяців поспіль.
Тим не менш, у понеділок у Китаї відновилася звичайна активність, оскільки деякі люди у ключових містах витримали холод і зростання кількості випадків зараження COVID-19, що підвищило ймовірність зростання економіки та попиту на нафту у міру того, як дедалі більше людей одужують від інфекції.
«Ринок не може очікувати швидкого відновлення китайської економіки після трьох років (пандемічного контролю), масового банкрутства малих та середніх підприємств, різкого зростання рівня безробіття, швидкого збільшення норми соціальних заощаджень та швидкого зростання під час інфекції та смертей за останні місяці», - сказав аналітик Леон Лі з CMC Markets.
Це було за новинами про більш значне, ніж очікувалося, збільшення першої партії квот на експорт нафтопродуктів на 2023 рік, опублікованій урядом Китаю. Декілька трейдерів пояснили це очікуваннями низького внутрішнього попиту, оскільки країна продовжувала боротися з хвилями COVID-19.
Крім того, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила в неділю, що Сполучені Штати, Європа та Китай - основні двигуни глобального зростання - уповільнюються одночасно, що робить 2023 більш складним для світової економіки, ніж 2022 рік.
Ціни на нафту у п'ятницю зросли більш ніж на 2%, при цьому Brent та WTI на кінець 2022 року зросли на 10,5% та 6,7% порівняно з роком раніше відповідно.
На тижні, що закінчився 27 грудня, сировинні товари продемонстрували значний бугаєвий приплив в розмірі $12,3 млрд, що став найбільшою щотижневою бугаєвою хвилею в 2022 році, повідомили аналітики Societe Generale у замітці від 3 січня.
"Товаром з найбільшим потоком була нафта марки Brent, яка показала бугаєвий приплив у розмірі 3,4 мільярда доларів, оскільки Росія виклала свою відповідь ЄС, а G7 ввела граничну ціну на експорт сирої нафти з країни третім сторонам", - кажуть аналітики.
Президент Володимир Путін заборонив постачання нафти і нафтопродуктів з 1 лютого на п'ять місяців до країн, які дотримуються обмежень. Його указ також включав пункт, який дозволяв йому скасовувати заборону в окремих випадках.
Російська нафта прямує до Індії та Китаю з Європи. Трейдери заявили, що Москва планувала збільшити експорт дизельного палива з порту Приморськ на Балтійському морі в січні до 1,81 млн. тонн, але очікувалося, що експорт з Туапсе впаде до 1,333 млн. тонн.
Заглядаючи найближчими місяцями, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank Сувро Саркар очікує, що побоювання з приводу уповільнення світової економіки продовжуватимуть конкурувати з темпами відкриття Китаю підвищення цін на нафту.
«Слабший долар допоможе певною мірою, (поки що) короткострокові фактори включатимуть оновлення запасів і дані про російські поставки», - сказав він.
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