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АНАЛІТИКА

Україна побудувала новий ринок пального – експерт

 

У 2022 році Україна побудувала новий ринок пального, замінивши 100% джерел його постачання та змінивши транспортну логістику.

Про це написав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у Фейсбуці.

«Для ринку пального підсумок року один - ми побудували новий ринок. І саме завдяки цьому ми сьогодні з пальним й будемо з ним і надалі. Жодна країна світу не стикалась із майже миттєвою втратою 100% джерел постачання пального. Європа зараз вирішує питання заміщення десь 30%, десь 40% постачань, щоб позбутися залежності від російського палива. Ми замістили 100%», - зауважив експерт.

Куюн переконаний, що Україна першою розвернула усталені європейські потоки нафтопродуктів, фактично змусивши обертатися у зворотньому напрямку весь енергетичний ринок планети.

«Ми побачили пальне із Німеччини, Австрії та навіть далеких Нідерландів. Наші трейдери везуть нафтопродукти баржами Рейном та Дунаєм, опанували морські порти на півночі та півдні Європи. Змусили рухатись новими маршрутами європейські залізниці. Взагалі є думка, що саме українці, самі того не усвідомлюючи, відкрили друге дихання залізничним перевезенням у Європі», - зазначив експерт.

Директор «А-95» підкреслив, що Україна не просто змінила географію ринку поставок пального, але й створила новий ринок за транспортною логістикою, де значний відсоток припадає на автомобільний транспорт.

«Ніхто в Європі в це не вірив, але ми це зробили та отримали не тільки географічно диверсифікований ринок, але й принципово новий за транспортною логістикою, в якій 40% припадає на автомобільний транспорт. В умовах війни це єдина життєздатна модель», - додав експерт.

Провідну роль у цій перемозі відіграв український бізнес. Якщо паливні компанії були архітекторами нового ринку, то замовником були споживачі. Саме вони оплатили нову фантастичну логістику та нову інфраструктуру.

«Так, за їхні гроші парк бензовозів зріс у 4 рази, були придбані європейські цистерни, термінали, танкери. Альтернатива - це завжди дорого, але ми як ніхто інший тепер знаємо, скільки коштує дешеве пальне», - резюмував Куюн.

Як повідомлялося, одним із наслідків російської агресії навесні стала паливна криза в Україні. До війни значну частину потреб у бензинах і дизпаливі країна задовольняла за рахунок постачань із росії та білорусі. У 2021 році 62% дизпалива й 50% бензину надходило з рф та білорусі. Ще по 10% імпортували з Литви і морем.
За матеріалами: Укрінформ
 

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