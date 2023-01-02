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Слабкість економіки чинитиме тиск на ціни на нафту в 2023 році
09:20 02.01.2023 |
Очікується невелике зростання цін на нафту в 2023 році, оскільки глобальне економічне фон, що погіршується, і спалахи COVID-19 в Китаї загрожують зростанню попиту і компенсують вплив дефіциту пропозиції, викликаної санкціями щодо Росії, показало опитування Reuters, проведене в п'ятницю.
Опитування 30 економістів та аналітиків прогнозує, що нафта марки Brent коштуватиме в середньому 89,37 долара за барель у 2023 році, що приблизно на 4,6% нижче за консенсус-прогноз у 93,65 долара в листопадовому опитуванні. 2022 року глобальний орієнтир становив у середньому 99 доларів за барель.
Прогнозується, що у 2023 році ціна на американську нафту становитиме в середньому 84,84 долара за барель порівняно з консенсус-прогнозом у розмірі 87,80 долара у попередньому місяці.
"Ми очікуємо, що на початку 2023 року світ порине в рецесію, оскільки відчуваються наслідки високої інфляції та підвищення відсоткових ставок", - сказав Бредлі Сондерс, помічник економіста Capital Economics.
Ціна на нафту марки Brent впала більш ніж на 15% з початку листопада і торгувалася в районі $84 за барель у п'ятницю, оскільки сплеск випадків захворювання на COVID-19 у Китаї знизив перспективи зростання попиту на нафту у найбільшого у світі імпортера сирої нафти.
"Нафтовий ринок, як і раніше, напружений, незважаючи на послаблення прогнозів світового попиту, оскільки побоювання рецесії посилюються", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA, додавши, що в першому кварталі наступного року основна увага приділятиметься Китаю.
Більшість аналітиків вважають, що попит на нафту значно зросте у другій половині 2023 року, що буде обумовлено послабленням обмежень у зв'язку з COVID-19 у Китаї та менш агресивним підходом центральних банків до процентних ставок.
Вплив західних санкцій на російську нафту очікується мінімальним, показало опитування.
"Ми не очікуємо впливу обмеження цін, яке було розроблено, щоб дати покупцям з третіх країн можливість торгуватися", - зазначають аналітики Goldman Sachs.
Минулого тижня Москва підписала указ, який забороняє постачання нафти та нафтопродуктів до країн, що беруть участь у ціновому обмеженні Великої сімки (G7) з 1 лютого на п'ять місяців.
"У разі різкого падіння російського експорту (якого ми не очікуємо) ОПЕК+, швидше за все, буде готова збільшити видобуток, щоб запобігти занадто високому зростанню цін", - заявила аналітична компанія Kpler.
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