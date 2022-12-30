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Роздрібні мережі АЗС у період з 23 по 30 грудня зменшили вартість бензинів
12:07 30.12.2022 |
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 53,00 грн/л. На 1,1 грн/л знизила ціну стандартної «п’ятірки» KLO (до 51,99 грн/л).
Такий же продукт у мережі UPG сьогодні продається за 50 грн/л (-1 грн/л).
Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 – 0,90 грн/л у таких мережах як AMIC, БРСМ-Нафта, «Фактор», KLO (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 23 по 30 грудня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
53,00
|
-1,00
|
55,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
WOG
|
53,00
|
-1,00
|
55,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
51,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
AMIC
|
52,49
|
-0,50
|
55,49
|
0,00
|
Shell
|
50,81
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
SOCAR
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,49
|
-0,26
|
55,36
|
-0,07
|
KLO
|
51,99
|
-1,10
|
53,09
|
-0,90
|
55,99
|
0,00
|
U.GO
|
48,60
|
0,00
|
50,73
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
UPG
|
50,00
|
-1,00
|
52,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
47,70
|
0,50
|
52,50
|
0,50
|
BVS
|
52,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,30
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
VST
|
51,90
|
1,00
|
54,90
|
0,00
|
Mango
|
51,99
|
1,00
|
54,59
|
0,00
|
Motto
|
51,56
|
0,44
|
54,71
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
51,94
|
-0,32
|
53,02
|
-0,06
|
55,13
|
-0,03
|
|
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