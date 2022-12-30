Роздрібні мережі АЗС у період з 23 по 30 грудня зменшили вартість бензинів

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 53,00 грн/л. На 1,1 грн/л знизила ціну стандартної «п’ятірки» KLO (до 51,99 грн/л).

Такий же продукт у мережі UPG сьогодні продається за 50 грн/л (-1 грн/л).

Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 – 0,90 грн/л у таких мережах як AMIC, БРСМ-Нафта, «Фактор», KLO (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 23 по 30 грудня, грн/л: