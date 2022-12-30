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АНАЛІТИКА

Роздрібні мережі АЗС у період з 23 по 30 грудня зменшили вартість бензинів

 

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 53,00 грн/л. На 1,1 грн/л знизила ціну стандартної «п’ятірки» KLO (до 51,99 грн/л).

Такий же продукт у мережі UPG сьогодні продається за 50 грн/л (-1 грн/л).

Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 – 0,90 грн/л у таких мережах як AMIC, БРСМ-Нафта, «Фактор», KLO (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 23 по 30 грудня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

53,00

-1,00

55,00

0,00

56,00

0,00

WOG

53,00

-1,00

55,00

0,00

56,00

0,00

Авіас

53,00

0,00

53,50

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

51,50

0,00

52,00

0,00

53,50

0,00

AMIC

    

52,49

-0,50

55,49

0,00

Shell

50,81

0,00

51,99

0,00

55,99

0,00

SOCAR

    

55,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

51,49

-0,26

55,36

-0,07

KLO

51,99

-1,10

53,09

-0,90

55,99

0,00

U.GO

48,60

0,00

50,73

0,00

54,50

0,00

Автотранс

    

52,98

0,00

55,98

0,00

UPG

50,00

-1,00

52,00

0,00

53,50

0,00

Укр-Петроль

47,70

0,50

    

52,50

0,50

BVS

52,99

0,00

53,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

    

52,30

0,00

55,40

0,00

Авантаж 7

    

52,00

0,00

53,00

0,00

VST

    

51,90

1,00

54,90

0,00

Mango

    

51,99

1,00

54,59

0,00

Motto

    

51,56

0,44

54,71

0,00

Середня ціна в Україні

51,94

-0,32

53,02

-0,06

55,13

-0,03
За матеріалами: EnKorr
 

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