Фінансові новини
- |
- 29.12.22
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт бензину в Україну з 1 до 28 грудня зріс в 1,5 раза, деякі мережі накопичили запас на січень - директор групи «А-95»
17:19 29.12.2022 |
Імпорт в Україну бензину за 28 днів грудня збільшився в півтора раза порівняно з листопадом, дизпального - на 10%, написав у фейсбуці директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у четвер.
"За 28 днів грудня імпорт бензину збільшився у півтора раза порівняно з листопадом, дизпального - на 10%. За останні три дні року результат буде ще покращено", - зазначив він.
Як стверджує експерт, деякі мережі АЗК уже мають запас пального на весь січень 2023 року.
"Учора вже почалися "опади" цін, сьогодні очікується продовження", - додав Куюн.
За даними цінового бюлетеня групи "А-95", середня роздрібна ціна бензину марки А-95 в Україні в четвер, зокрема, становила 51,99 грн/л, знизившись порівняно з 27 грудня на 0,8% (52,38 грн/л), ціна А-95+ - 53,07 грн/л (на 0,1% нижче, ніж 27 грудня -53,13 грн/л).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З лютого в Україні росіяни пошкодили понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів
|Держгеонадра провели восьмі аукціони в 2022 році
|Імпорт бензину в Україну з 1 до 28 грудня зріс в 1,5 раза, деякі мережі накопичили запас на січень - директор групи «А-95»
|На Львівщині без світла понад 280 населених пунктів, відновити постачання планують до вечора
|Японія має намір надати Україні $500 млн допомоги - посол
|Бензин знову подешевшав на 0,6% до 53,03 гривні за літр
Бізнес
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї