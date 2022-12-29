Імпорт бензину в Україну з 1 до 28 грудня зріс в 1,5 раза, деякі мережі накопичили запас на січень - директор групи «А-95»

Імпорт в Україну бензину за 28 днів грудня збільшився в півтора раза порівняно з листопадом, дизпального - на 10%, написав у фейсбуці директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у четвер.

"За 28 днів грудня імпорт бензину збільшився у півтора раза порівняно з листопадом, дизпального - на 10%. За останні три дні року результат буде ще покращено", - зазначив він.

Як стверджує експерт, деякі мережі АЗК уже мають запас пального на весь січень 2023 року.

"Учора вже почалися "опади" цін, сьогодні очікується продовження", - додав Куюн.

За даними цінового бюлетеня групи "А-95", середня роздрібна ціна бензину марки А-95 в Україні в четвер, зокрема, становила 51,99 грн/л, знизившись порівняно з 27 грудня на 0,8% (52,38 грн/л), ціна А-95+ - 53,07 грн/л (на 0,1% нижче, ніж 27 грудня -53,13 грн/л).