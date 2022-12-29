Нафта падає, оскільки сплеск COVID у Китаї послаблює перспективи попиту

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї затьмарило надії на відновлення попиту на пальне для найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або 0,3%, до 83 доларів за барель до 04:30 за Грінвічем, тоді як нафта в США впала на 26 центів, або 0,3%, до 78, 70 доларів за барель.

Масштаби останнього спалаху та сумніву в офіційних даних спонукали деякі країни ввести нові правила поїздок для китайських відвідувачів, навіть коли Китай почав скасовувати найсуворіший у світі режим ізоляції та тестування COVID.

"Відсутність ясності щодо ситуації з вірусом у Китаї викликала деякі нові правила поїздок з різних країн, які можуть стати деяким стримуючим фактором для колишнього оптимізму", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

"Напередодні 2023 року є шанси на відновлення цін на нафту, але це все одно залежатиме від темпів відкриття Китаю і від того, чи учасники ринку оцінили ризики зростання як компроміс із посиленням політики центрального банку", - додав він.

Нафтові ринки також постраждали від очікувань на чергове підвищення відсоткової ставки в США, оскільки Федеральна резервна система намагається обмежити зростання цін на жорсткому ринку праці.

Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США скоротилися менше, ніж очікувалося, приблизно на 1,3 млн. барелів за тиждень, що закінчився 23 грудня.

За оцінками аналітиків, це порівняно з оцінками видобутку 1,5 мільйона барелів. Уряд США опублікує свої щотижневі дані о 10:30 ранку за східним стандартним часом у четвер.

Також оцінюючи ціни, оператор трубопроводу TC Energy заявив, що працює над перезапуском частини трубопроводу Keystone, яка була закрита через витік цього місяця. Однак це сталося через те, що через заморозки в Арктиці деякі нафтопереробні підприємства було відключено, що послужило резервом для постачання сирої нафти.

Нафтопереробні заводи продовжували нарощувати виробництво, але очікується, що це відновлення частково триватиме до січня.

Ринки, однак, отримали деяку підтримку від заборони президента Росії Володимира Путіна на експорт сирої нафти та нафтопродуктів з 1 лютого протягом п'яти місяців до країн, які дотримуються західної межі цін.

Німеччина заявила, що заборона не має «практичного значення», оскільки з весни країна працює над заміною постачання російської нафти та забезпечення безпеки постачання.