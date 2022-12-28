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Середні ціни на бензин знизилися на 0,6% до 53,36 гривні за літр
11:51 28.12.2022 |
У середу, 28 грудня, порівняно із вівторком, 27 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" знизилися на 0,6% до 53,36 гривні за літр, а на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 29,81-56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,6% із 53,70 гривні за літр до 53,36 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,81 гривні за літр.
Ціни на заправках 28 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
53,09
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
53,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
54,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,36
|
56,00
|
29,81
|
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