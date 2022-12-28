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Ціни на нафту зросли на 2 дюйми на тлі оптимізму щодо попиту в Китаї
08:10 28.12.2022 |
Ціни на нафту зросли в середу, сподіваючись на відновлення попиту на пальне, оскільки Китай продовжує послаблювати свої обмеження через COVID-19, хоча зростання було обмежене побоюваннями рецесії та перезапуском деяких електростанцій США, закритих через зимові шторми.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому зросли на 9 центів, або 0,1%, до 84,42 долара за барель до 04:06 за Грінвічем. Нафта у США зросла на 10 центів, або 0,1%, до 79,63 долара за барель. На тлі оптимістичного настрою ринку обидва зразки у вівторок досягли найвищого рівня за три тижні.
Надії на підвищення попиту на паливо в Китаї, найбільшому імпортері сирої нафти, виникають у міру того, як друга за величиною економіка світу рухається до відкриття своїх кордонів наступного місяця після трьох років суворих обмежень на пересування та бізнес для протидії розповсюдженню COVID.
Китайські лікарні опинилися під сильним тиском через сплеск інфекцій COVID-19, оскільки країна рухається до лікування вірусу як ендемічного.
За словами Клаудіо Галімберті, старшого віце-президента Rystad Energy, останнє пом'якшення політики щодо COVID-19 у Китаї матиме короткостроковий позитивний вплив, зокрема, на міжнародну авіацію.
"Але щоб досягти повної нормалізації попиту з боку Китаю, нам потрібно почекати ще два місяці", - додав він.
Ціни також були підтримані новинами про те, що росія має намір заборонити продаж нафти з 1 лютого до країн, які дотримуються цінової стелі G7, запровадженої 5 грудня відповідно до указу путіна.
Однак «у той час як російська заборона на продаж нафти скоротить пропозицію, це буде компенсовано нижчим попитом через потенційну глобальну економічну рецесію наступного року», - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.
Нафтопереробні заводи у США у вівторок працювали над відновленням роботи дюжини об'єктів, відключених через глибоке заморожування, відновлення, яке в деяких випадках триватиме до січня.
Видобуток було порушено через арктичний вибух, внаслідок якого температура значно опустилася нижче нуля, що призвело до скорочення видобутку нафти та газу в Північній Дакоті та Техасі.
Тим часом запаси сирої нафти в США, за оцінками, впали минулого тижня на 1,6 млн барелів, при цьому запаси дистилятів також скоротилися, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.
Промислова група American Petroleum Institute має опублікувати дані про запаси сирої нафти у США о 16:30 EDT (21:30 за Грінвічем) у середу. Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США опублікує власні дані о 10:30 (15:30 за Грінвічем) у четвер.
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