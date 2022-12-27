Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта досягла тритижневого максимуму, оскільки Китай послаблює обмеження COVID

 

Нафта досягла тритижневого максимуму у вівторок, оскільки останнє ослаблення Китаєм обмежень, пов'язаних із COVID-19, спонукало надії на відновлення попиту на паливо, а додаткову підтримку зробило скорочення виробництва енергії в США, викликане зимовими штормами.

Китай перестане вимагати від мандрівників, що прибувають, проходити карантин, починаючи з 8 січня, заявила в понеділок Національна комісія охорони здоров'я, що є важливим кроком на шляху до послаблення обмежень на кордонах, які в основному закриті з 2020 року.

Нафта Brent подорожчала на 22 центи, або 0,3%, до 84,14 долара за барель до 09:11 за Грінвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 7 центів до 79,63 долара. Обидва контрольні показники досягли найвищого рівня з 5 грудня на початку сесії.

"Це, безумовно, те, на що сподівалися трейдери та інвестори", - сказав аналітик Avatrade Наім Аслам про план Китаю щодо правила карантину.

Ринки Великобританії та США були закриті у понеділок на різдвяні свята.

Акції зросли, тоді як долар США знизився у вівторок у відповідь на дії Китаю. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і, як правило, підтримує ризикові активи.

Нафта також отримала підтримку через побоювання з приводу перебоїв із постачанням через зимові шторми в США, сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities.

"Але прогнозується, що цього тижня погода в США покращиться, а це означає, що ралі може не тривати занадто довго", - сказав він.

Станом на п'ятницю близько 1,5 млн барелів щодня переробних потужностей уздовж узбережжя Мексиканської затоки США було закрито, в той час як видобуток нафти і газу з Північної Дакоти до Техасу був заморожений, що призвело до скорочення постачань.

Занепокоєння можливим скороченням виробництва у Росії також надала підтримку ціні.

Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року, оскільки він реагує на обмеження цін, повідомило у п'ятницю віце-прем'єр Олександр Новак, передає РИА Новости.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0440  0,42 1,06 40,7410  0,24 0,58
EUR 41,7197  0,24 0,59 42,8177  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес