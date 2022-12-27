Нафта досягла тритижневого максимуму, оскільки Китай послаблює обмеження COVID

Нафта досягла тритижневого максимуму у вівторок, оскільки останнє ослаблення Китаєм обмежень, пов'язаних із COVID-19, спонукало надії на відновлення попиту на паливо, а додаткову підтримку зробило скорочення виробництва енергії в США, викликане зимовими штормами.

Китай перестане вимагати від мандрівників, що прибувають, проходити карантин, починаючи з 8 січня, заявила в понеділок Національна комісія охорони здоров'я, що є важливим кроком на шляху до послаблення обмежень на кордонах, які в основному закриті з 2020 року.

Нафта Brent подорожчала на 22 центи, або 0,3%, до 84,14 долара за барель до 09:11 за Грінвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 7 центів до 79,63 долара. Обидва контрольні показники досягли найвищого рівня з 5 грудня на початку сесії.

"Це, безумовно, те, на що сподівалися трейдери та інвестори", - сказав аналітик Avatrade Наім Аслам про план Китаю щодо правила карантину.

Ринки Великобританії та США були закриті у понеділок на різдвяні свята.

Акції зросли, тоді як долар США знизився у вівторок у відповідь на дії Китаю. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і, як правило, підтримує ризикові активи.

Нафта також отримала підтримку через побоювання з приводу перебоїв із постачанням через зимові шторми в США, сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities.

"Але прогнозується, що цього тижня погода в США покращиться, а це означає, що ралі може не тривати занадто довго", - сказав він.

Станом на п'ятницю близько 1,5 млн барелів щодня переробних потужностей уздовж узбережжя Мексиканської затоки США було закрито, в той час як видобуток нафти і газу з Північної Дакоти до Техасу був заморожений, що призвело до скорочення постачань.

Занепокоєння можливим скороченням виробництва у Росії також надала підтримку ціні.

Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року, оскільки він реагує на обмеження цін, повідомило у п'ятницю віце-прем'єр Олександр Новак, передає РИА Новости.