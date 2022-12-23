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Ціни на всі види пального збереглися
10:37 23.12.2022 |
У п'ятницю, 23 грудня, порівняно із четвергом, 22 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 29,81 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 53,70 гривень за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 53,70 гривень за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,81 гривні за літр.
Ціни на заправках 23 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
53,09
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
54,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,70
|
56,00
|
29,81
|
|
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