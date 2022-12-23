Нафта дорожчає на 1 долар через побоювання з приводу поставок із Росії. Очікується удар шторму в США

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1 долар у п'ятницю на очікуваннях скорочення поставок російської нафти, що допомогло компенсувати побоювання з приводу удару по зростанню попиту на транспортне паливо в США, оскільки арктичний шторм, що насувається, загрожує подорожам під час курортного сезону.

Нафта марки Brent подорожчала на 66 центів, або 0,8%, до 81,64 долара за барель до 04:40 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) США коштувала 78,27 долара за барель, що на 78 центів або на 1% вище.

Раніше на сесії вони досягли максимумів у 82,17 та 78,77 доларів відповідно. Обидва контракти мали показати другий тижневий приріст: Brent зросла на 3,3%, а WTI - на 5,4%.

Експорт балтійської нафти з Росії може впасти в грудні на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як Європейський союз та країни G7 ввели санкції та обмеження цін на російську нафту з 5 грудня, згідно з прогнозами трейдерів та розрахунками Reuters.

"Ціни на сиру нафту зростають, оскільки трейдери енергоносіїв зосереджені на реакції Москви на обмеження цін на російську нафту, а не на тисячах скасуваних рейсів, які порушать поїздки у відпустку", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Понад 4400 рейсів у США було скасовано за два дні через зимовий шторм, що збігся з сезоном відпусток, який, за деякими прогнозами, може бути найбільш завантаженим за всю історію.

У четвер ціни на нафту по обидва боки Атлантики знизилися через скасування рейсів. Снігова буря також може порушити плани автомобілістів щодо поїздок на Різдво та Новий рік, скоротивши споживання бензину.

Однак попит на мазут може збільшитись, оскільки очікується, що екстремальні погодні умови викличуть перебої у подачі електроенергії.

«Оскільки запаси сирої нафти у США скорочуються, а зимові шторми обрушуються на США, очікується, що низькі температури поширюватимуться на південь, аж до Техасу, Флориди та східних штатів. Попит на мазут різко зросте», - Леон Лі, аналітик CMC. Ринки, сказав.

Запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося, за тиждень до 16 грудня, оскільки імпорт різко скоротився, повідомило Управління енергетичної інформації, при цьому запаси скоротилися на 5,9 млн. барелів до 418,2 млн. барелів в порівнянні з прогнозами падіння на 1 7000000 барелів.

Однак зростання кількості випадків COVID-19 у Китаї, другому щодо споживання нафти у світі, побоювання щодо подальшого підвищення ставок у всьому світі та рецесії, що стримує споживання палива, обмежили зростання цін на нафту.

"Найбільшим козирем на нафтовому ринку є Китай, і оптимізм з приводу того, що відкриття буде продовжуватися і в кінцевому підсумку призведе до збільшення попиту, все ще сильний", - сказав Мойя з OANDA.