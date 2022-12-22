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Нафта зростає на обмежених запасах США у зв'язку з настанням зими
07:34 22.12.2022 |
Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль у четвер, оскільки запаси сирої нафти, мазуту та палива для реактивних двигунів у США скорочуються саме в той час, коли в Сполучених Штатах обрушився зимовий ураган, а кількість поїздок напередодні курортного сезону різко зросте.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи, або 0,54%, до 82,64 долара о 04:22 за Грінвічем, посиливши зростання приблизно на 2,7% порівняно з попередньою сесією. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 49 центів, або на 0,63%, до 78,78 долара за барель.
Обидва еталонні контракти підскочили в середу після того, як урядові дані показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися набагато більше, ніж очікували аналітики, зафіксувавши падіння на 5,89 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 грудня.
Запаси дистилятів, у тому числі пічного палива та палива для реактивних двигунів, також знизилися всупереч очікуванням зростання.
Скорочення запасів пов'язане з тим, що попит на топковий мазут різко зросте через сильний зимовий шторм, що обрушився на Сполучені Штати, з негативними похолоданнями, що очікуються на півдні, аж до Техасу, і рекордно низькими значеннями, прогнозованими для Флориди та східних штатів.
Очікується також, що споживання реактивного палива зросте через бум подорожей після COVID-19 наприкінці сезону відпусток.
"За нашими даними... ринок сирої нафти чудово збалансований", - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів National Australia Bank.
«Дивлячись у 2023 рік, ми бачимо, що відкриття Китаю і, ймовірно, стійке зростання світового попиту, що продовжується, на реактивні літаки (до рівня 2019 року) призведуть до посилення світових ринків нафти і зростання цін», - сказав він.
Проте побоювання з приводу попиту, спричинені сплеском COVID-19 у Китаї, та побоювання щодо глобальної рецесії можуть стримувати ф'ючерси на нафту.
"Прибуток виглядає перебільшеним, навіть з урахуванням несподіваного скорочення запасів у США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
"Ведмежі побоювання з приводу попиту, ймовірно, переважають будь-які короткострокові опори", - сказала вона.
Китай, можливо, щосили намагається вести точний підрахунок випадків зараження COVID-19, оскільки він зазнає великого сплеску випадків, заявив у середу високопосадовець Всесвітньої організації охорони здоров'я на тлі побоювань щодо відсутності даних із країни.
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