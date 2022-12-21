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АНАЛІТИКА

США очікують зниження стелі нафтових цін — Reuters

 

Сполучені Штати очікують, що разом із країнами-союзниками вони погодять скорочення граничної ціни на російську нафту, встановлену раніше на рівні $60 за барель. Про це заявив перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо в інтерв'ю Reuters.

Адейемо зазначив, що досі він не бачив офіційної реакції росії у відповідь на стелю цін на нафту, яка набула чинності 5 грудня. Проте вже в листопаді, за його оцінками, росія отримала менший прибуток від продажу порівняно з жовтнем.

Нагадаємо, обмеження цін на російську нафту набуло чинності 5 грудня. Угоду ухвалили країни ЄС, G7 та Австралія. Також країни заборонили своїм компаніям надавати транспортні, фінансові та страхові послуги для танкерів, які перевозять нафту з росії за ціною понад $60 за барель.

Після цього володимир путін говорив, що росія просто перестане продавати енергоносії тим, хто використовуватиме неринкові методи регулювання цін.

Окрім цього, російська влада також кілька разів заявляла, що введе заходи у відповідь на обмеження цін на нафту. 19 грудня прес-секретар президента рф дмитро пєсков повідомив, що росія не поспішає з обмеженнями, оскільки потрібно обговорити всі пропозиції, які відповідають російським інтересам.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США, Росія
 

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