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США очікують зниження стелі нафтових цін — Reuters
16:56 21.12.2022 |
Сполучені Штати очікують, що разом із країнами-союзниками вони погодять скорочення граничної ціни на російську нафту, встановлену раніше на рівні $60 за барель. Про це заявив перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо в інтерв'ю Reuters.
Адейемо зазначив, що досі він не бачив офіційної реакції росії у відповідь на стелю цін на нафту, яка набула чинності 5 грудня. Проте вже в листопаді, за його оцінками, росія отримала менший прибуток від продажу порівняно з жовтнем.
Нагадаємо, обмеження цін на російську нафту набуло чинності 5 грудня. Угоду ухвалили країни ЄС, G7 та Австралія. Також країни заборонили своїм компаніям надавати транспортні, фінансові та страхові послуги для танкерів, які перевозять нафту з росії за ціною понад $60 за барель.
Після цього володимир путін говорив, що росія просто перестане продавати енергоносії тим, хто використовуватиме неринкові методи регулювання цін.
Окрім цього, російська влада також кілька разів заявляла, що введе заходи у відповідь на обмеження цін на нафту. 19 грудня прес-секретар президента рф дмитро пєсков повідомив, що росія не поспішає з обмеженнями, оскільки потрібно обговорити всі пропозиції, які відповідають російським інтересам.
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