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Ціни на нафту стабільні, оскільки скорочення запасів сирої нафти у США протидіє побоюванням щодо COVID у Китаї
08:05 21.12.2022 |
Ціни на нафту в середу практично не змінилися, тому що більш значне, ніж очікувалося, зниження запасів сирої нафти в США компенсувало побоювання щодо зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 7 центів, або 0,1%, до 80,06 долара за барель до 04:04 за Грінвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 4 центи, або 0,1%, до 76,27 доларів.
Запаси сирої нафти в США за тиждень до 16 грудня скоротилися приблизно на 3,1 млн барелів, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, тоді як дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, оцінили падіння запасів на 1,7 млн барелів. .
Запаси бензину зросли приблизно на 4,5 млн. барелів, а запаси дистилятів зросли на 828 000 барелів, згідно з джерелами, які побажали залишитися неназваними.
«Найбільше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти стало оптимістичним фактором, оскільки проблеми з дефіцитом пропозиції можуть знову погіршитися на тлі відновлення роботи Китаю (та) США щодо поповнення свого стратегічного нафтового резерву», - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Тим часом, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман заявив в інтерв'ю державному інформаційному агентству Саудівської Аравії, що члени ОПЕК+ виключають політику з процесу прийняття рішень, а також зі своїх оцінок та прогнозів.
Міністр додав, що рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти, яке зазнало різкої критики, виявилося правильним для підтримки стабільності ринку та галузі.
Ці коментарі підштовхнули ціни на нафту, що каже про те, що ОПЕК+ може продовжувати обмежувати пропозицію, щоб підтримувати ціни на нафту, додав Тен.
Тим не менш, зростання побоювання з приводу сплеску випадків захворювання COVID-19 в Китаї, оскільки країна починає відмовлятися від своєї суворої політики нульового рівня COVID-19, утримували ціни на нафту від зростання.
Підхід країни дозволив зберегти інфекцію та смертність серед 1,4-мільярдного населення на порівняно низькому рівні, але Всесвітня організація охорони здоров'я цього року назвала його нестійким через побоювання щодо його впливу на життя громадян та економіку країни.
Імпорт сирої нафти до Китаю з Росії зріс у листопаді на 17% порівняно з роком раніше, оскільки китайські нафтопереробники поспішили отримати більше вантажів напередодні обмеження цін, запровадженого країнами Великої сімки 5 грудня.
Це збільшення зробило Росію найбільшим постачальником нафти для Китаю, випередивши Саудівську Аравію.
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