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Євросоюз дозволив Болгарії, Угорщині та Словаччині експортувати в Україну пальне з російської нафти
16:17 19.12.2022 |
Дев'ятий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії дозволяє Болгарії, Угорщині та Словаччині, які отримали відстрочку запровадження ембарго на постачання російської нафти, експортувати вироблені з неї нафтопродукти в Україну.
Про це свідчить опублікована 16 грудня в Офіційному журналі Євросоюзу постанова Ради ЄС про запровадження нового пакету санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, ухвалене рішення "дозволяє Угорщині, Словаччині та Болгарії експортувати в Україну деякі продукти нафтопереробки, отримані з російської сирої нафти, імпортованої на підставі відступів, що розглядаються (від ембарго, - ред.), у тому числі, за потреби, транзитом через інші держави-члени".
Ще один пункт постанови дозволяє Болгарії "експортувати до третіх країн певні нафтопродукти, отримані з російської сирої нафти, що імпортується на основі розглянутих відступів".
У публікації це пояснюється необхідністю "зниження ризиків для довкілля та безпеки, оскільки такі продукти не можуть безпечно зберігатись у Болгарії".
Документ уточнює, що відповідний річний експорт не повинен перевищувати середньорічного обсягу експорту такої продукції за останні п'ять років.
Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 16 грудня ухвалила дев'ятий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Росію та її уряд.
Санкції передбачають заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони. Так, до санкційного списку включили 168 компаній, пов'язаних з ОПК Росії.
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