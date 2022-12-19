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Середні ціни на бензин зросли на 0,6% до 53,70 гривень за літр
12:20 19.12.2022 |
У понеділок, 19 грудня, порівняно із п'ятницею, 16 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" підвищилися на 0,6% до 53,70 гривень за літр, а на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 29,81-56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 53,36 гривні за літр до 53,70 гривень за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,81 гривні за літр.
Ціни на заправках 19 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
53,09
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
54,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,70
|
56,00
|
29,81
|
|
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