Фінансові новини
- |
- 16.12.22
- |
- 20:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середні ціни на бензин зросли на 0,7% до 53,36 гривень за літр
17:50 16.12.2022 |
У п'ятницю, 16 грудня, порівняно із четвергом, 15 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" підвищилися на 0,7% до 53,36 гривень за літр, а на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 29,81-56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,7% із 53,00 гривні за літр до 53,36 гривень за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,81 гривні за літр.
Ціни на заправках 16 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
53,09
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
53,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,36
|
56,00
|
29,81
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний
|Рада ЄС офіційно затвердила дев'ятий пакет санкцій проти РФ
|Енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською - «Укренерго»
|Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У США досягли прориву в створенні термоядерних реакторів. Що це значить
|Середні ціни на бензин зросли на 0,7% до 53,36 гривень за літр
|ФАО планує у 2023 році допомогти українському агросектору на понад $200 мільйонів
|Нафта впала більш ніж на 3%, але налаштована на щотижневе зростання на сподіваннях на попит
|Німеччина до кінця року виділить EUR130 млн Фонду енергетичної підтримки України - посольство
|Австрія виділила EUR5 млн у Фонд енергетичної підтримки України
Бізнес
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США
|Уряд Китаю заборонив експорт до РФ процесорів Loongson, які могли б замінити Intel, – ЗМІ
|ЄС встановив граничний термін для переходу на USB-C в смартфонах — 28 грудня 2024 року