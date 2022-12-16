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Ціни на нафту падають, готуючись до найбільшого тижневого зростання з початку жовтня
07:55 16.12.2022 |
Нафта впала у п'ятницю, оскільки ринок оцінив наслідки підвищення відсоткових ставок центральними банками, але був готовий до найбільшого щотижневого зростання за 10 тижнів на тлі побоювань про перебої з постачанням та надії на відновлення попиту в Китаї.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 24 центи, або 0,3%, до 80,97 долара за барель на 05:08 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подешевшали на 29 центів, або 0,4%, до 75,82 долара за барель.
Обидва еталони впали на 2% на попередній сесії через сильний долар і підвищення ставок центральними банками Європи.
«Жорсткіша грошово-кредитна політика вже впливає на промислову активність. Перспектива подальшого посилення після яструбиних коментарів політиків вплинула на настрої», - зазначають аналітики ANZ Research у записці п'ятниці.
Федеральна резервна система США вказала, що наступного року вона ще більше підвищить відсоткові ставки, навіть незважаючи на те, що економіка скочується до можливої рецесії.
У четвер Банк Англії та Європейський центральний банк підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.
Але орієнтири на нафту знаходяться на шляху до найбільшого тижневого зростання з початку жовтня, при цьому настрої ринку підтримуються потенційним браком пропозиції після того, як канадська TC Energy Corp закрила свій трубопровід Keystone через витік, а також перспективу відновлення попиту у 2023 році.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит на нафту в Китаї відновиться наступного року після скорочення 2022 року до 400 000 барелів на добу (барелів на добу). Агентство підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 році до 1,7 млн. барелів на добу.
ОПЕК у вівторок дотримувалася своїх прогнозів зростання світового попиту на нафту на рівні 2,55 млн. барелів на добу цього року і 2,25 млн. барелів на добу в 2023 році після кількох понижень, заявивши, що, хоча уповільнення економіки «цілком очевидно», Існує потенціал зростання, наприклад, за рахунок ослаблення нульової -COVID-політика.
Аналітики J.P.Morgan Commodity Research також очікують, що США почнуть поповнювати свої стратегічні запаси нафти у першому кварталі 2023 року.
"Виходячи з наших квартальних прогнозів, це вікно (для викупу) відкриється в 1 кварталі 2023 з початковою покупкою близько 60 млн барелів протягом 1 півріччя 2023", - сказали вони.
Але ринок нафти, як і раніше, перебуває під впливом знижувального тиску, в тому числі повільного відновлення попиту в Китаї через кількість випадків зараження COVID-19, що зростає, і надлишку пропозиції на ринку на захід від Суецького каналу.
Інвестори зараз дуже обережні, оскільки ринок сповнений змінних, кажуть аналітики Haitong Futures.
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