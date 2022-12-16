Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають, готуючись до найбільшого тижневого зростання з початку жовтня

 

Нафта впала у п'ятницю, оскільки ринок оцінив наслідки підвищення відсоткових ставок центральними банками, але був готовий до найбільшого щотижневого зростання за 10 тижнів на тлі побоювань про перебої з постачанням та надії на відновлення попиту в Китаї.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 24 центи, або 0,3%, до 80,97 долара за барель на 05:08 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подешевшали на 29 центів, або 0,4%, до 75,82 долара за барель.

Обидва еталони впали на 2% на попередній сесії через сильний долар і підвищення ставок центральними банками Європи.

«Жорсткіша грошово-кредитна політика вже впливає на промислову активність. Перспектива подальшого посилення після яструбиних коментарів політиків вплинула на настрої», - зазначають аналітики ANZ Research у записці п'ятниці.

Федеральна резервна система США вказала, що наступного року вона ще більше підвищить відсоткові ставки, навіть незважаючи на те, що економіка скочується до можливої рецесії.

У четвер Банк Англії та Європейський центральний банк підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.

Але орієнтири на нафту знаходяться на шляху до найбільшого тижневого зростання з початку жовтня, при цьому настрої ринку підтримуються потенційним браком пропозиції після того, як канадська TC Energy Corp закрила свій трубопровід Keystone через витік, а також перспективу відновлення попиту у 2023 році.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит на нафту в Китаї відновиться наступного року після скорочення 2022 року до 400 000 барелів на добу (барелів на добу). Агентство підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 році до 1,7 млн. барелів на добу.

ОПЕК у вівторок дотримувалася своїх прогнозів зростання світового попиту на нафту на рівні 2,55 млн. барелів на добу цього року і 2,25 млн. барелів на добу в 2023 році після кількох понижень, заявивши, що, хоча уповільнення економіки «цілком очевидно», Існує потенціал зростання, наприклад, за рахунок ослаблення нульової -COVID-політика.

Аналітики J.P.Morgan Commodity Research також очікують, що США почнуть поповнювати свої стратегічні запаси нафти у першому кварталі 2023 року.

"Виходячи з наших квартальних прогнозів, це вікно (для викупу) відкриється в 1 кварталі 2023 з початковою покупкою близько 60 млн барелів протягом 1 півріччя 2023", - сказали вони.

Але ринок нафти, як і раніше, перебуває під впливом знижувального тиску, в тому числі повільного відновлення попиту в Китаї через кількість випадків зараження COVID-19, що зростає, і надлишку пропозиції на ринку на захід від Суецького каналу.

Інвестори зараз дуже обережні, оскільки ринок сповнений змінних, кажуть аналітики Haitong Futures.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8541
  0,2541
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3250  0,07 0,17 40,0927  0,07 0,18
EUR 41,1682  0,08 0,20 42,3064  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес