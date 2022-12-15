Нафта дешевшає у міру того, як долар зміцнюється на очікуваннях подальшого підвищення ставок

Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у четвер, оскільки долар зміцнився, а можливість подальшого підвищення відсоткових ставок світовими центральними банками також посилила побоювання щодо попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 64 центи, або 0,8%, до 82,06 долара за барель до 04:30 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на нафту в США впали на 74 центи, або 1,0%, до 76,54 доларів.

Обидва контракти впали зі зростанням долара. Сильніший долар послаблює попит на нафту, оскільки робить сировину дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у середу, що центральний банк США ще більше підвищить відсоткові ставки наступного року, навіть якщо економіка скочується до можливої рецесії.

"Сьогодні ціна на нафту перебуває під тиском, оскільки яструбине керівництво ФРС, щодо її грошово-кредитної політики, знову викликало нові побоювання з приводу економічного зростання, піднявши долар США і знизивши ціни на сировинні товари", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Китайські економічні дані за листопад виявилися «набагато нижчими за очікувані, що ще більше погіршило перспективи попиту», додав Тен.

Друга за величиною економіка світу втратила ще більше обертів, оскільки виробництво на заводах сповільнилося, а роздрібні продажі продовжили зниження як внаслідок невідповідності прогнозів, так і в результаті найгірших показників за шість місяців на тлі зростання кількості випадків COVID-19.

Канадська TC Energy Corp. також чинить тиск на ціни на нафту. Вона заявила, що відновлює роботу на ділянці свого трубопроводу Keystone через тиждень після того, як витік понад 14 000 барелів нафти в сільській місцевості Канзасу призвів до зупинки всієї труби.



Зниження цін було обмежено прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, згідно з якими попит на нафту в Китаї відновиться наступного року після скорочення цього року на 400 000 барелів на день.

Тим часом запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли більш ніж на 10 мільйонів барелів, що є максимальним показником з березня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси бензину в США за тиждень зросли на 4,5 млн. барелів до 223,6 млн. барелів, а запаси дистилятів зросли на 1,4 млн. барелів до 120,2 млн. барелів.

"Комерційні запаси сирої нафти зросли в міру того, як нафтопереробні заводи скорочували обсяги виробництва", - зазначають аналітики Citi у замітці.

Аналітики зазначають, що запаси нафтопродуктів також значно зросли, оскільки попит кінцевих користувачів продовжує знижуватися у світлі високих цін на енергоносії, а чистий експорт нафтопродуктів зріс.