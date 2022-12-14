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АНАЛІТИКА

ОПЕК+ у листопаді відставала від плану з видобутку нафти на 1,72 млн б/д - МЕА

 

Країни ОПЕК+ у листопаді видобували 38,38 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 40,1 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Таким чином, відставання від плану за підсумками минулого місяця становило 1,72 млн б/д. Фактичне скорочення видобутку щодо рівня жовтня становило 480 тис. б/д. Це найбільше місячне зниження з квітня, коли через санкції (введені проти Росії через розв'язану РФ війну проти України - ІФ), скоротилося виробництво в Росії, пише агентство.

Видобуток країн ОПЕК, які беруть участь в угоді, у листопаді склав 24,65 млн б/д, що на 0,77 млн б/д нижче встановленої квоти. В основному це обумовлено скороченням виробництва в рамках угоди в Саудівській Аравії, ОАЕ, Іраку та Кувейті.

Країни не-ОПЕК, що беруть участь у угоді ОПЕК+, у листопаді видобували на 960 тис. б/д нижче встановленої квоти, 15,37 млн б/д, проте це на 270 тис. б/д більше, ніж у жовтні. Насамперед, це зростання зумовлене відновленням видобутку в Казахстані, яке збільшило у листопаді показник на 230 тис. б/д, до 1,68 млн б/д, чим він навіть злегка перевиконав угоду.

Видобуток нафти в Росії, за даними МЕА, минулого місяця зріс на 90 тис. б/д., до 9,81 млн б/д, проте це нижче встановленої квоти на 670 тис. б/д.

За підсумками грудня МЕА очікує різкішого скорочення видобутку ОПЕК+, у тому числі через введення на тлі продовження російської агресії проти України заборони ЄС на морський імпорт російської нафти, а також "цінової стелі" на неї.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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