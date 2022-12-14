МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2022 р. на 140 тис. б/д, в 2023 р. - на 100 тис. б/д.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило на 140 тис. б/д прогноз зростання попиту на нафту в 2022 році, випливає із щомісячного звіту агентства.

Так, аналітики трохи підвищили оцінку попиту в 2021 році - на 10 тис. б/д, до 97,67 млн б/д; прогноз на 2022 рік порівняно з жовтневим звітом збільшено на 150 тис. б/д - до 99,93 млн б/д. Таким чином, у 2022 році МЕА очікує зростання попиту на нафту у світі на 2,26 млн б/д проти 2,12 млн б/д місяцем раніше.

МЕА також трохи підвищило оцінку світового попиту на нафту в 2023 році з 101,39 млн б/д до 101,64 млн б/д. Таким чином, оцінка зростання споживання була підвищена на 100 тис. б/д - до 1,71 млн б/д.

Агентство зазначає, що попит на нафту залишається відносно стійким, особливо в країнах ОЕСР. "Фактичні дані щодо Китаю і Близького Сходу виявилися в цілому сприятливими, в основному завдяки дизпаливу. Попит на нафту в країнах ОЕСР, навпаки, залишався низьким через вкрай слабкий попит на нафтохімічну продукцію в Європі та Азії, навіть незважаючи на перехід з газу на нафту у виробничих процесах", - повідомляється у звіті.

Світові комерційні нафтові запаси в жовтні зменшилися на 23,2 млн. барелів, перш за все, на тлі скорочення запасів нафтопродуктів - вперше з березня. При цьому запаси в країнах ОЕСР зросли - на 17,3 млн. барелів, до 2,765 млрд. барелів.