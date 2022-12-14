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Христофор Колумб
Ціни на автогаз та інші види палива збереглися
11:54 14.12.2022 |
У середу, 14 грудня, порівняно із вівторком, 13 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 29,81 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 53,00 гривень за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 53,00 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,81 гривні за літр.
Ціни на заправках 14 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,99
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
53,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,00
|
56,00
|
29,81
|
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