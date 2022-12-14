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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає, оскільки зростання запасів сирої нафти США викликає сумніви у попиті

 

Ціни на нафту впали на початку торгів у середу після того, як галузеві дані показали несподіване збільшення запасів сирої нафти в США, всупереч прогнозам аналітиків про зниження, що посилило побоювання щодо послаблення попиту навіть в умовах скорочення пропозиції.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 19 центів, або 0,2%, до 80,49 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 15 центів, або 0,2%, 75,24 долара о 04:14 за Грінвічем.

Учасники ринку також отримують прибуток, оскільки ризики зберігаються напередодні засідання Федерального комітету з відкритих ринків США, сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

"Але я все ще очікую, що ціни на нафту можуть продовжити своє недавнє зростання", - сказала вона, додавши, що попередні розпродажі, викликані побоюваннями рецесії, призупинилися після того, як два послідовні випуски даних показали зниження інфляції в США.

Очікується, що політики Федеральної резервної системи США піднімуть відсоткові ставки на 50 базисних пунктів у середу, що сповільниться з 75 базисних пунктів, яких вони дотримувались на засіданнях з червня, оскільки вони борються з інфляцією.

Індекс споживчих цін у США у листопаді зріс на 0,1% після зростання на 0,4% у попередньому місяці.

"Будь-який коментар ФРС, що вказує на подальше уповільнення підвищення ставок у США, підтримуватиме ціни на нафту з цього моменту", - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів у Національному банку Австралії.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,8 млн барелів за тиждень до 9 грудня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, тоді як аналітики, опитані Reuters, очікували на падіння запасів на 3,6 млн барелів.

Дані щодо запасів послабили бугаєві настрої, що призвели до зростання ринку на 3% на попередній сесії, на сподіваннях на пожвавлення попиту в Китаї після послаблення обмежень, пов'язаних із COVID-19, та на послаблення долара після того, як дані показали зниження інфляції в США. .

Аналітики ANZ Research, посилаючись на дані китайської компанії VariFlight, наголосили на ознаках зростання кількості внутрішніх поїздок у Китаї: у понеділок активність польотів зросла приблизно до 65% від допандемічного рівня порівняно з 22% 29 листопада.

У своєму останньому щомісячному звіті ОПЕК заявила, що очікує на стійке зростання світового попиту на нафту в 2023 році, при цьому потенційне економічне зростання пов'язане з ослабленням політики Китаю щодо COVID.

Підтримку цін на нафту цього тижня також надав вихід з ладу трубопроводу Keystone Pipeline компанії TC Eenrgy Corp, яким канадська нафта поставляється в США в кількості 620 000 барелів на добу.

Трубопровід був закритий після розливу 14 000 барелів, і місцева влада заявила у вівторок, що очищення займе ще як мінімум кілька тижнів.
За матеріалами: investing.com
 

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