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Артур Еш
Нафта дорожчає на тлі невизначеності з приводу перезапуску трубопроводу в США та постачання з Росії
06:38 12.12.2022 |
Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у понеділок, оскільки ключовий трубопровід, який постачає Сполучені Штати, залишився закритим, а президент росії путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на обмеження західних цін на її експорт.
На 03:00 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 30 центів, або 0,4%, до 76,40 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 71,53 долара за барель, що на 51 цент вище, або на 0,7%.
Зростання цін на Brent і WTI в понеділок відбулося зниженням обох сортів минулого тижня до найнижчого рівня з грудня 2021 року на тлі побоювань, що потенційна глобальна рецесія вплине на попит на нафту.
"Ціни на нафту зростають, оскільки нафтопровід Keystone залишається закритим, контроль Китаю за COVID слабшає, існують побоювання, що росія може скоротити видобуток", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.
У неділю канадська компанія TC Energy заявила, що ще не встановила причини витоку з нафтопроводу Keystone минулого тижня в США, а також не назвала термінів, коли нафтопровід відновить роботу.
Лінія Keystone потужністю 622 000 барелів на день є важливою артерією, через яку важка канадська нафта доставляється з Альберти на нафтопереробні заводи на Середньому Заході США та на узбережжі Мексиканської затоки.
Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, продовжував послаблювати свою строгу політику нульового COVID, хоча вулиці в столиці Пекіні залишалися тихими, а багато підприємств не працювали у вихідні дні, а мешканці говорили, що повернення до нормального життя далеко.
Путін заявив у п'ятницю, що росія, найбільший у світі експортер енергоресурсів, може скоротити видобуток і відмовиться продавати нафту будь-якій країні, яка встановлює «дурну» стелю цін на російський експорт, погоджену країнами G7.
У той час як невизначеність, пов'язана з санкціями Європейського Союзу щодо російської нафти та пов'язаною з ними межею цін, підтримувала високу волатильність цін, санкції поки що мали обмежений вплив на світові ринки, зазначають аналітики ANZ у замітці.
Міністр енергетики Саудівської Аравії також заявив у неділю, що вплив європейських санкцій та заходів щодо обмеження цін ще не дав чітких результатів, і що їхня реалізація все ще неясна.
У США міністр фінансів Джанет Йеллен прогнозує суттєве зниження інфляції в США у 2023 році, якщо не станеться несподіваного шоку.
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