Автогаз уроздріб за тиждень здорожчав ще на 55 коп./л

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (2-9 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,55 грн/л — до 29,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях VostokGaz і BVS автогаз здорожчав на 0,8 грн/л, до 29,89 грн/л і 29,79 грн/л відповідно. На ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,70 грн/л і 0,50 грн/л, до 29,99 і 29,98 гр н/л відповідно.

Крім того, на 0,1-1,5 коп./л здорожчав автогаз і в мережах VST, «Авиас», SOCAR, Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», Chipo і інших (див. табл).

Компанія LPG Ціна Зм. VST 29,40 1,50 Авіас 29,49 0,96 Motto 29,17 0,89 SOCAR 29,86 0,88 VostokGaz 29,89 0,80 BVS 29,79 0,80 Shell 29,59 0,70 Автотранс 29,78 0,70 ОККО 29,99 0,70 Chipo 29,03 0,67 Фактор 28,20 0,60 UPG 28,69 0,51 WOG 29,98 0,50 ZOG 28,50 0,50 Рур груп 29,00 0,50 Prime 28,50 0,50 Rodnik 29,49 0,50 БРСМ-Нафта 29,31 0,49 KLO 29,47 0,45 Luxwen 28,59 0,40 Катрал 28,39 0,20 Авантаж 7 26,95 0,10 AMIC 28,99 0,00 U.GO 28,93 0,00 Neftek 29,99 0,00 Mango 29,21 0,00 Середня ціна в Україні 29,39 0,55

Зміна роздрібних цін на АЗС із 2 по 9 грудня , грн/л: