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АНАЛІТИКА

Автогаз уроздріб за тиждень здорожчав ще на 55 коп./л

 

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (2-9 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,55 грн/л — до 29,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях VostokGaz і BVS автогаз здорожчав на 0,8 грн/л, до 29,89 грн/л і 29,79 грн/л відповідно. На ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,70 грн/л і 0,50 грн/л, до 29,99 і 29,98 гр н/л відповідно.

Крім того, на 0,1-1,5 коп./л здорожчав автогаз і в мережах VST, «Авиас», SOCAR, Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», Chipo і інших (див. табл).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 2 по 9 грудня , грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

VST

29,40

1,50

Авіас

29,49

0,96

Motto

29,17

0,89

SOCAR

29,86

0,88

VostokGaz

29,89

0,80

BVS

29,79

0,80

Shell

29,59

0,70

Автотранс

29,78

0,70

ОККО

29,99

0,70

Chipo

29,03

0,67

Фактор

28,20

0,60

UPG

28,69

0,51

WOG

29,98

0,50

ZOG

28,50

0,50

Рур груп

29,00

0,50

Prime

28,50

0,50

Rodnik

29,49

0,50

БРСМ-Нафта

29,31

0,49

KLO

29,47

0,45

Luxwen

28,59

0,40

Катрал

28,39

0,20

Авантаж 7

26,95

0,10

AMIC

28,99

0,00

U.GO

28,93

0,00

Neftek

29,99

0,00

Mango

29,21

0,00

Середня ціна в Україні

29,39

0,55
 

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