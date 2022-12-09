Фінансові новини
- |
- 09.12.22
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автогаз уроздріб за тиждень здорожчав ще на 55 коп./л
17:07 09.12.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (2-9 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,55 грн/л — до 29,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях VostokGaz і BVS автогаз здорожчав на 0,8 грн/л, до 29,89 грн/л і 29,79 грн/л відповідно. На ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,70 грн/л і 0,50 грн/л, до 29,99 і 29,98 гр н/л відповідно.
Крім того, на 0,1-1,5 коп./л здорожчав автогаз і в мережах VST, «Авиас», SOCAR, Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», Chipo і інших (див. табл).Зміна роздрібних цін на АЗС із 2 по 9 грудня , грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
VST
|
29,40
|
1,50
|
Авіас
|
29,49
|
0,96
|
Motto
|
29,17
|
0,89
|
SOCAR
|
29,86
|
0,88
|
VostokGaz
|
29,89
|
0,80
|
BVS
|
29,79
|
0,80
|
Shell
|
29,59
|
0,70
|
Автотранс
|
29,78
|
0,70
|
ОККО
|
29,99
|
0,70
|
Chipo
|
29,03
|
0,67
|
Фактор
|
28,20
|
0,60
|
UPG
|
28,69
|
0,51
|
WOG
|
29,98
|
0,50
|
ZOG
|
28,50
|
0,50
|
Рур груп
|
29,00
|
0,50
|
Prime
|
28,50
|
0,50
|
Rodnik
|
29,49
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
29,31
|
0,49
|
KLO
|
29,47
|
0,45
|
Luxwen
|
28,59
|
0,40
|
Катрал
|
28,39
|
0,20
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,10
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
U.GO
|
28,93
|
0,00
|
Neftek
|
29,99
|
0,00
|
Mango
|
29,21
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
29,39
|
0,55
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Одеська справа. Чи потягне Кауфман Труханова за собою
|Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
|Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Автогаз уроздріб за тиждень здорожчав ще на 55 коп./л
|Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими – Укренерго
|В Україні відібрали ще 500 родин, які отримають пільгову іпотеку
|Падіння ВВП України у III кв.-2022 сповільнилося до 30,8% - Держстат
|Інфляція в Україні у листопаді знизилася до 0,7%, у річному вимірі - до 26,5% - Держстат
|Пільговий спрощений податковий режим для великого бізнесу збережуть до липня наступного року, – Гетманцев
Бізнес
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі