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Вартість російської нафти Urals обвалилася нижче стелі цін
14:31 09.12.2022 |
Вартість російського сорту нафти Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту країни минулого року, 8 грудня становила $43,73 за барель.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.
Це означає, що Urals торгується значно нижче за стелю, встановлену в Євросоюзі та країнах "Великої сімки" у $60 за барель.
Аналітики зазначають, що вартість російської Urals має знизитися через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та скорочення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.
Водночас нафта російського сорту ESPO торгується $67,11 за барель.
Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".
Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.
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